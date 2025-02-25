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Gaziantep FK'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

Gaziantep FK'da Fenerbahçe hazırlıkları sürüyor

16:5825/02/2025, Salı
AA
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Antrenmandan bir kare.
Antrenmandan bir kare.

Ziraat Türkiye Kupası B Grubu son haftasında Gaziantep FK sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gaziantep FK, Ziraat Türkiye Kupası B Grubu üçüncü ve son haftasında 27 Şubat Perşembe günü Fenerbahçe ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.


Trabzonspor maçında forma giyen futbolcular özel program eşliğinde rejenerasyon çalışması yaparken, diğer futbolcular ısınma ve koordinasyon ile başladıkları antrenmanı, top çalma çalışmasıyla sürdürdü. Futbolcular, geniş alanda gerçekleştirilen çift kale maçla antrenmanı tamamladı.


Kırmızı-siyahlı ekip, hazırlıklarını yarın tamamlayarak kampa girecek.






#Gaziantep FK
#Ziraat Türkiye Kupası
#Fenerbahçe

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