Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Gaziantep FK'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

Gaziantep FK'da yeni sezon hazırlıkları devam ediyor

17:288/07/2025, Salı
AA
Sonraki haber
Teknik direktör İsmet Taşdemir, idmanda oyunculara bir konuşma yaptı.
Teknik direktör İsmet Taşdemir, idmanda oyunculara bir konuşma yaptı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da sürdürdü.

Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına Sırbistan'da devam etti.


Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Sırbistan Futbol Federasyonu Tesisleri'nde teknik direktör İsmet Taşdemir yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 1 saat 15 dakika sürdü.


Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idman, dayanıklılık koşularıyla devam ederken dar alanda gerçekleştirilen çift kale maçla son buldu.


Kırmızı-siyahlı ekip, akşam saatlerinde gerçekleştireceği antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.




#Süper Lig
#Gaziantep FK
#Sırbistan
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
LGS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2025 LGS sonuçları saat kaçta ilan edilecek? MEB sonuç ve tercih tarihleri