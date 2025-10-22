Yeni Şafak
Gaziantep FK'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar

Gaziantep FK'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar

14:1022/10/2025, Çarşamba
IHA
Gaziantep FK 17 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.
Gaziantep FK 17 puanla ligde 4. sırada yer alıyor.

Gaziantep Futbol Kulübü’nün, Süper Lig’in 10. haftasında sahasında Fenerbahçe ile oynayacağı maçın biletlerinde yüzde 50 indirim kararı alındı. Alınan kararın ardından en düşük bilet fiyatı bin 427,5 TL, misafir tribün bilet fiyatı ise bin 855 TL oldu.

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken daha önce ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL, misafir tribün için ise 3 bin 627 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim kararı alındı. Alınan indirim kararıyla ev sahibi takım için bilet fiyatları bin 427,5 TL ile 4 bin 927 TL arasında satışa sunulurken, misafir tribün biletleri ise bin 855 TL’den satışa sunuldu.


Konu ile ilgili Gaziantep ekibinden yapılan açıklamada, "Değerli taraftarlarımızın yoğun ilgisi ve Antalyaspor karşılaşmasında cezaları sebebiyle bilet alamayan taraftarlarımız da dikkate alınarak Fenerbahçe maçı biletlerinde yüzde 50’ye varan indirim uygulanmasına karar verilmiştir" ifadelerine yer verildi.



