Gaziantep FK'dan Fenerbahçe maçı öncesi flaş karar

Gaziantep Futbol Kulübü, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında 27 Ekim Pazartesi günü saat 20.00’da Fenerbahçe’yi konuk edecek. Zorlu karşılaşmanın biletleri satışa çıkarken daha önce ev sahibi takım için 2 bin 827 TL ile 6 bin 927 TL, misafir tribün için ise 3 bin 627 TL olarak belirlenen bilet fiyatlarında yüzde 50 indirim kararı alındı. Alınan indirim kararıyla ev sahibi takım için bilet fiyatları bin 427,5 TL ile 4 bin 927 TL arasında satışa sunulurken, misafir tribün biletleri ise bin 855 TL’den satışa sunuldu.