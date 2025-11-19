Gençlerbirliği Galatasaray karşılaşmasının hazırlıklarını sürdürdü

Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında Gençlerbirliği deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında deplasmanda Galatasaray ile oynayacağı maçın hazırlıklarına devam etti.
Kulübün açıklamasına göre futbolcular, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde koordinasyon ve isabetli pas çalışması gerçekleştirdi.
Teknik direktör Volkan Demirel yönetimindeki idman, 5'e 5 hedefli oyun ve taktik ağırlıklı çalışmayla sona erdi.
Galatasaray-Gençlerbirliği karşılaşması, 22 Kasım Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak.