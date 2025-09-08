Yeni Şafak
Gençlerbirliği'nde Rizespor mesaisi sürüyor

15:048/09/2025, Pazartesi
AA
Henry Onyekuru da çalışmalarda yer aldı.
Henry Onyekuru da çalışmalarda yer aldı.

Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Gençlerbirliği, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını sürdürdü.


Kulübün açıklamasına göre Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'ndeki antrenmanın ilk bölümünde futbolcular, 5'e 2 top kapma oyununun ardından dar alanda çeşitli pas organizasyonları çalıştı.


Teknik direktör Hüseyin Eroğlu yönetimindeki idman, yarı sahada oynanan çift kale maç ve MAS (maksimum aerobik hız) koşusuyla tamamlandı.


Tedavi süreci tamamlanan Henry Onyekuru, takımla çalıştı.


Çaykur Rizespor-Gençlerbirliği maçı, 15 Eylül Pazartesi günü oynanacak.





