Gençlerbirliği'nden forvet takviyesi: Sekou Koita imzayı attı

19:0720/08/2025, Çarşamba
DHA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, CSKA Moskova forması giyen forvet oyuncusu Sekou Koita’yı satın alma opsiyonu ile kiralık olarak kadrosuna kattı.

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, CSKA Moskova’da forma giyen Malili forvet oyuncusu Sekou Koita ile anlaştı.


Kırmızı-siyahlı ekip, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Forvet arkası ve on numara pozisyonlarında da görev yapan Sekou Koita, ülkesi Mali’nin AS Bakaridjan takımında futbol serüvenine başladı.

Daha sonra USC Kita, Liefering, Wolfsberger AC, Salzburg takımları kadrosunda yer alan Malili 25 yaşındaki oyuncu, son olarak CSKA Moskova forması giydi.


Mali Milli Takımı’nın U17, U20 ve U23 yaş kategorilerinde 25 maçta forma giyen Sekou Koita 8 gol ve 3 asiste imza attı. Mali Milli Takımı’yla da 33 maça çıkan 25 yaşındaki oyuncu, takımına 4 gol 2 asistlik katkı sağladı. 2024-2025 sezonunda CSKA Moskova’da 35 maçta görev yapan Sekou Koita, 1618 dakika sahada yer alırken 5 gol 3 asistlik performans sergiledi.






