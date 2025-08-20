Gençlerbirliği'nden forvet takviyesi: Sekou Koita imzayı attı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, CSKA Moskova’da forma giyen Malili forvet oyuncusu Sekou Koita ile anlaştı.

Kırmızı-siyahlı ekip, 25 yaşındaki oyuncuyu satın alma opsiyonuyla kiraladı. Forvet arkası ve on numara pozisyonlarında da görev yapan Sekou Koita, ülkesi Mali’nin AS Bakaridjan takımında futbol serüvenine başladı.