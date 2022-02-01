Spor Ghezzal Süper Ligde en beğendiği futbolcuları açıkladı
FUTBOL FUTBOL

Ghezzal Süper Lig'de en beğendiği futbolcuları açıkladı

Süper Lig'de çok yetenekli oyuncular olduğunu belirten Ghezzal, en beğendiği futbolcuların Trabzonsporlu Bakasetas ile Kasımpaşa forması giyen Eysseric olduğunu söyledi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi Diğer
Ghezzal Süper Ligde en beğendiği futbolcuları açıkladı
Ghezzal, bu sezon Beşiktaş formasıyla çıktığı 26 maçta 3 gol attı ve 1 asist kaydetti.

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, unutamadığı golden, Süper Lig'de en beğendiği futbolcuya kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.

Fanatik'e konuşan Ghezzal'ın sorulara verdiği cevaplar şöyle;

Futbola başlarken idolün kimdi?

  • "Zidane… Topla ilişkisi ve topla yaptığı her şey tam bir sihirbaz gibiydi. Ronaldinho daha sonrasında. Futbol oynarken Ronaldinho izlemek inanılmaz bir şeydi. Futbola tamamen yeni bir şeyler getirdi tek başına. Pas verme tarzı, hareketleri… O yüzden Zidane ve Ronaldinho diyebilirim."

Beraber oynadığı en yetenekli oyuncular?

  • "Lyon’da Lacazette ve Nabil Fekir’le oynadım. Leicester’da Jamy Vardy, Ribery yaşlıydı ama hala en iyilerden biriydi. Bu oyuncuları sayabilirim."

Süper Lig’de hangi oyuncuları beğeniyorsun?

  • "Süper Lig’de çok yetenekli, çok iyi oyuncular var. Trabzonsporlu Bakasetas’ı söyleyebilirim. Sol ayaklı olarak ligdeki en iyilerden bence. Kasımpaşalı Valentin Eysseric’i söyleyebilirim. Yakın arkadaşım ama gerçekten iyi bir futbolcu."

Bakasetas, Trabzonspor formasıyla çıktığı 44 maçta 14 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.
Bakasetas, Trabzonspor formasıyla çıktığı 44 maçta 14 gol atarken 10 da asist yapma başarısı gösterdi.

Kariyerinde en unutamadığın maçlar?

  • "Göztepe diyebilirim. Penaltıyı attığım, hakemin düdüğü çaldığı an. Harika bir andı. Hayatım boyunca unutmayacağım bir andı. Beşiktaş’a karşı Lyon’la oynadığım maçta unutamadığım samimiyetle söylüyorum etkilendiğim maçlardan biriydi. O atmosferi unutamıyorum. Beşiktaş beni ilk istediğinde neyle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Transferimde Lyon maçındaki performans etkilemiştir."

Attığın en güzel gol?

  • "Erzurumspor’a attığım golü beğenirim. Ama bir tane söylemem gerekirse Göztepe’ye attığım penaltı."

Ghezzal penaltı golüyle Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.
Ghezzal penaltı golüyle Beşiktaş'ı şampiyonluğa taşımıştı.

Beşiktaş'a kötü haber: Ghezzal kamptan ayrıldı
SPOR
Beşiktaş'a kötü haber: Ghezzal kamptan ayrıldı

Ustası uyardı

Ustası uyardı

​Soğuk havalar LPG'li araçlar için daha büyük tehdit.
Yerleşik ayılar

Yerleşik ayılar

​Terk edilen meteoroloji istasyonunu yuvaları yaptılar.
Türkiyede en çok tünelin olduğu şehir: Sayısı 115e çıktı

İslam alemi, mukaddes ayları karşılamaya hazırlanıyor.

Yeni adımlar atıldı: Türkiye'den stratejik çalışma.
Türkiye beşinci sırada

Türkiye beşinci sırada

Dünyada trafiğin en yoğun olduğu şehirler belli oldu.

Bahçeli: İBB Başkanı balığa tuz dökmüştür yollara tuz dökememiştir

Suyun rengi değişti, yan yatan gemi çocukların oyun alanına döndü.

​Sadece Türkiye'deki kullanıcılara sunulacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.