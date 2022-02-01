Ghezzal Süper Lig'de en beğendiği futbolcuları açıkladı Süper Lig'de çok yetenekli oyuncular olduğunu belirten Ghezzal, en beğendiği futbolcuların Trabzonsporlu Bakasetas ile Kasımpaşa forması giyen Eysseric olduğunu söyledi.

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