Ghezzal Süper Lig'de en beğendiği futbolcuları açıkladı

Beşiktaş'ın Cezayirli yıldızı Rachid Ghezzal, unutamadığı golden, Süper Lig'de en beğendiği futbolcuya kadar birçok konuda samimi açıklamalarda bulundu.
Fanatik'e konuşan Ghezzal'ın sorulara verdiği cevaplar şöyle;
Futbola başlarken idolün kimdi?
- "Zidane… Topla ilişkisi ve topla yaptığı her şey tam bir sihirbaz gibiydi. Ronaldinho daha sonrasında. Futbol oynarken Ronaldinho izlemek inanılmaz bir şeydi. Futbola tamamen yeni bir şeyler getirdi tek başına. Pas verme tarzı, hareketleri… O yüzden Zidane ve Ronaldinho diyebilirim."
Beraber oynadığı en yetenekli oyuncular?
- "Lyon’da Lacazette ve Nabil Fekir’le oynadım. Leicester’da Jamy Vardy, Ribery yaşlıydı ama hala en iyilerden biriydi. Bu oyuncuları sayabilirim."
Süper Lig’de hangi oyuncuları beğeniyorsun?
- "Süper Lig’de çok yetenekli, çok iyi oyuncular var. Trabzonsporlu Bakasetas’ı söyleyebilirim. Sol ayaklı olarak ligdeki en iyilerden bence. Kasımpaşalı Valentin Eysseric’i söyleyebilirim. Yakın arkadaşım ama gerçekten iyi bir futbolcu."
Kariyerinde en unutamadığın maçlar?
- "Göztepe diyebilirim. Penaltıyı attığım, hakemin düdüğü çaldığı an. Harika bir andı. Hayatım boyunca unutmayacağım bir andı. Beşiktaş’a karşı Lyon’la oynadığım maçta unutamadığım samimiyetle söylüyorum etkilendiğim maçlardan biriydi. O atmosferi unutamıyorum. Beşiktaş beni ilk istediğinde neyle karşılaşacağımı çok iyi biliyordum. Transferimde Lyon maçındaki performans etkilemiştir."
Attığın en güzel gol?
- "Erzurumspor’a attığım golü beğenirim. Ama bir tane söylemem gerekirse Göztepe’ye attığım penaltı."