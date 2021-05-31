Gökhan Gönül'ün yeni takımı belli oluyor: İmza an meselesi

Fenerbahçe'nin 1+1 yıllık sözleşmesi olan Gökhan Gönül'ün opsiyonunu kullanmak istemediği bildirildi. Bunun üzerine Süper Lig'in yen ekibi Adana Demirspor'un tecrübeli futbolcu için devreye girdiği aktarıldı.

"Takımın sana ihtiyacı var"





Aşkam'ın haberine göre; mavi-lacivertli yönetim, "Gel bizde oyna. Takımın senin gibi bir ağabeye ihtiyacı var. Gökhan İnler'le birlikte yeni sezonda takıma ağabeylik yaparsınız" diyerek Gökhan Gönül'e teklifte bulundu.

İkna edilen 36 yaşındaki futbolcunun önümüzdeki günlerde Adana Demirspor'a imza atmasının beklendiği kaydedildi.

Geride bıraktığımız sezon Fenerbahçe forması altında 22 karşılaşmada bin 816 dakika saha kalan Gökhan Gönül, 2 gol 2 asistlik performans sergiledi.

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