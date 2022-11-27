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Göztepe-Altay maçında neler yaşandı?

1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında oynanan derbi maçında sahaya giren Göztepe taraftarı, korner direği ile Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Ayrıca tribüne atılan yabancı madde nedeniyle bazı taraftarlar yararlandı. Hakem maçı tatil ederken, iki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında koridorda da arbede yaşandı. Güvenlik güçlerinin müdahalesiyle olaylar sonlandırılırken, bazı şüpheliler gözaltına alındı. Ayrıca karşılaşmanın tatil olmasının ardından olaylar sokağa taştı. Göztepe-Altay maçında yaşananları haberimizde bulabilirsiniz.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Göztepe-Altay maçında ne oldu? Yaralanan taraftarın ve kaleci Ozan Evrim Özençin durumu nasıl?
Göztepe-Altay maçında saha karıştı

1. Lig'in 15. haftasında Göztepe ile Altay, İzmir derbisinde karşı karşıya geldi. Fakat mücadelede futbol değil, yaşanan olaylar konuşuldu. Karşılaşmada çıkan saha olayları nedeniyle mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

Göztepe-Altay maçında ne oldu?

1'inci Lig'de mücadele eden Göztepe ile Altay arasında Gürsel Aksel Stadyumu'nda oynanan İzmir derbisinde karşılaşmanın 22'nci dakikasında olaylar çıktı. Altay tribünlerinden Göztepeli taraftarlara fişek atılmasının ardından Göztepe tribününde bazı taraftarlar yaralandı. Bunun üzerine sahaya 2 ambulans girdi.

Göztepe-Altay maçında sahaya giren bir taraftar, kaleciye saldırdı
Göztepe-Altay maçında sahaya giren bir taraftar, kaleciye saldırdı

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı

Bu sırada sahaya inen bir Göztepe taraftarı korner bayrağı direğini alarak Altay kalecisi Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'e saldırdı. Ozan'a darbeler indiren taraftar, polisin müdahalesiyle etkisiz hale getirilerek gözaltına alındı. Aldığı darbeler sonrasında Ozan baygınlık geçirdi. Güvenlik güçleri sahaya girerek olaylara müdahale etti.

Koridorlarda gerginlik yaşandı

Öte yandan hakemin kararının beklendiği sırada soyunma odası koridorlarında da gerginlik devam etti. İki takım futbolcuları ve yöneticileri arasında arbede yaşandığı öğrenilirken, polis ekipleri koridorda yaşanan gerginliğe müdahale etti.

Yüzünden yaralanan taraftar hastaneye kaldırıldı
Yüzünden yaralanan taraftar hastaneye kaldırıldı

Göztepe-Altay maçında yaralanan taraftarın durumu nasıl?

Göztepe seyircilerinin olduğu bölüme yabancı madde fırlatılması sonucu yaralanan taraftar Mehmet Çakır, sahaya giren ambulansla Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı. Çakır'ın fişek benzeri bir maddenin isabet etmesi sonucu yüzünden yaralandığı, hayati tehlikesinin olmadığı ve ameliyata alındığı belirtildi.

Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in durumu nasıl?

Göztepe ile Altay arasında oynanan ve çıkan olaylar nedeniyle tatil edilen İzmir derbisinde korner direğiyle saldırıya maruz kalan Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç'in son durumu hakkında hastaneden bir açıklama yapıldı.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"1'inci Lig'de oynanan, Göztepe-Altay karşılaşmasında sahaya giren bir taraftarın korner direğiyle başına vurduğu Altay kalecisi Ozan Evrim Özenç, Medicana International İzmir Hastanesi’nde tedavi altına alınmıştır. Bilinci açık olan Özenç’in ilk yapılan kontrollerinden sonra gereken tedavinin yapılması için ve kontrol amaçlı hastanemize yatışı gerçekleştirilmiştir. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

  • Yaşananlar sokağa taştı
  • İzmir derbisinde tribünde yaşanan olaylar sokağa taştı. Göztepe ve Altay taraftarları arasındaki gerilim stadyum dışında da devam etti. İki karşıt kulübün, sokaklarda kavga ettikleri görüldü.

Kalecinin durumunun iyi olduğu açıklandı.
Kalecinin durumunun iyi olduğu açıklandı.

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