Göztepe Avrupa potasından çıktı

En son ligin 10'uncu haftasında 6'ncı sırada yer alan Göztepe, 25'inci haftayı da aynı basamakta bitirdi. Bu periyotta Konyaspor (D), Kayserispor ve Eyüpspor'la berabere kalan Göztepe, deplasmanlarda ise Beşiktaş'a 4-0, RAMS Başakşehir FK'ya da 2-1 yenildi. Göztepe, Başakşehir deplasmanında ağları havalandırıp 4 maç sonra sevinç yaşadı. Maçın 39'uncu dakikasında Göz-Göz'ün ara transfer döneminde kadrosuna dahil ettiği İsviçreli orta saha oyuncusu Alexis Antunes ağları sarstı. Ancak Antunes'in golü Göztepe'nin puan ya da puanlar alabilmesi için yeterli olmadı. Bu sonuçla Göztepe ve Başakşehir'in puanları 42 oldu, Göztepe genel averajla İstanbul ekibinin gerisinde kaldı.