Göztepe Stanimir Stoilov ile nikah tazeledi

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattık."