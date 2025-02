Göztepe Stanimir Stoilov ile nikah tazeledi

Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattık.



Stanimir Stoilov has signed a new contract to commit his future to our yellow-red colors until the end of 2026/27 season with an option to extend one more year.… pic.twitter.com/FO129zmmEP