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Göztepe Stanimir Stoilov ile nikah tazeledi

Göztepe Stanimir Stoilov ile nikah tazeledi

19:0422/02/2025, Cumartesi
G: 22/02/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Bulgar çalıştırıcı imzayı attı.
Bulgar çalıştırıcı imzayı attı.

Sarı-kırmızılı kulüp, teknik direktör Stanimir Stoilov'un sözleşmesini 1 yıl opsiyonlu olmak üzere uzatıldığını açıkladı.

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Göztepe, Bulgar teknik direktör Stanimir Stoilov ile sözleşme uzattıklarını duyurdu.


Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Teknik Direktörümüz Stanimir Stoilov ile 1 yıl opsiyonlu olmak üzere 2026/27 sezonunun sonuna kadar sözleşme uzattık."



Geride bıraktığımız sezon 1. Lig'de şampiyon olarak takımını Süper Lig'e yükselten Stoilov, bu sezon da başarılı grafiğini sürdürüyor. Göztepe, 22 maç sonucunda topladığı 35 puanla lig sıralamasında 6. basamakta yer alıyor.





#Göztepe
#Stanimir Stoilov
#Trendyol Süper Lig

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