Hatayspor Demirspor'a hazırlanıyor

Gökhan Alaş idmanda oyuncularına moral aşıladı.
Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını 4’e 2 top kapma ve pas ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.
Hatayspor, pazartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.
Teknik direktör Gökhan Alaş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, 4’e 2 top kapma ve pas çalışmasına ağırlık verdi.
Hatayspor, deplasman mücadelesi öncesinde hazırlıklarına devam edecek.
#1. Lig
#Hatayspor
#Adana Demirspor