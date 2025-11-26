Yeni Şafak
Hatayspor Demirspor'a hazırlanıyor

15:0826/11/2025, Çarşamba
Gökhan Alaş idmanda oyuncularına moral aşıladı.
Gökhan Alaş idmanda oyuncularına moral aşıladı.

Trendyol 1. Lig ekibi Hatayspor, pazartesi günü deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşması öncesi hazırlıklarını 4’e 2 top kapma ve pas ağırlıklı antrenmanla sürdürdü.

Hatayspor, pazartesi günü oynayacağı Adana Demirspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla devam etti.


Teknik direktör Gökhan Alaş yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular, 4’e 2 top kapma ve pas çalışmasına ağırlık verdi.


Hatayspor, deplasman mücadelesi öncesinde hazırlıklarına devam edecek.





