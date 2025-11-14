Hedef 5 yıl içinde Avrupa kupası

Galatasaray’ın futbol A takımı forma yeni sırt sponsorluğu için Ali Sami Yen Spor Kompleksi RAMS Park’ta imza töreni gerçekleştirildi. Törende gündemle ilgili açıklamalar yapan Başkan Dursun Özbek, Türkiye Futbol Federasyonu’nun açıkladığı Turkcell Süper Kupa maçlarının tarihleri ve yerlerine ilişkin, “Olimpiyat Stadı’nda organize edilecek diye bir bilgi yok şu anda, bana gelmedi. Olimpiyat Stadı bunun için en uygun bir yer midir? O konuda şüphem var. Urfa’da yarım kalmış bir final var. O dönemde Urfa’daki taraftarlarımız bizi izlemek üzere maça çok ilgi göstermişti. Maç bitmedi. Orada eksik kalan bir hikayeyi bu sene yazılabiliriz. Karar verecek olan federasyon, onun kararına da saygı duyacağız” diye konuştu. Stadın yanında yapılacak salon projesiyle alakalı da bilgi veren Özbek, “Stadın yanındaki 62 dönüm araziyi Gençlik ve Spor Bakanlığı’ndan uzun süreli kullanmak için sözleşme yaptık. Bu sözleşme, Galatasaray’ın salon sporlarına hizmet edecek tesisleri yapmak üzere bir sözleşme. İnşaat ruhsatı için başvuruyu yaptık. Ruhsatı alacağız yakın zamanda. Ruhsatı alır almaz inşaata başlayacağız” şeklinde konuştu.