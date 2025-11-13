Dursun Özbek Olimpiyat'ı istemiyor: 'Yarım kalan hikaye var' diyerek o stadı işaret etti

Galatasaray Kulübü'nün yeni forma sırt sponsoru belli oldu. Sarı-kırmızılı kulüp düzenlenen imza töreninde CW Enerji'yle yapılan anlaşmayı duyurdu.





Toplantıda Başkan Dursun Özbek ve Sportif A.Ş. Başkan Vekilli Abdullah Kavukcu gündeme dair açıklamalarda bulundu.





Başkan Özbek'in öne çıkan ifadeleri şu şekilde;

'Galatasaray'ın bu öncü tarafı tartışılmaz bir konudur'

"Galatasaray, enlerin ve ilklerin takımı olması hasebiyle, faaliyet dışı gelirlere yaptığı yatırımlar konusunda da, rahmetli başkanımız Mustafa Cengiz döneminde Yusuf Günay'ın büyük destekleriyle stadımız üzerine enerji panelleri koydu. Kulübümüz, yatırımları daha önce de yaptı. Bize düşen geliştirmek ve Galatasaray'a fayda sağlayan yatırımları artırmak. Galatasaray'ın bu öncü tarafı tartışılmaz bir konudur."

'TFF'den gelirse sıcak bakıyorum'

"Süper Kupa finali Olimpiyat Stadyumu'nda organize edilecek bilgisi bana gelmedi. Olimpiyat Stadı'nın final için en uygun olduğu yer konusunda şüphem var. Şanlıurfa'da yarım kalan bir final var. O dönem Şanlıurfa'daki taraftarlarımız, kardeşlerimiz bizi izlemek için çok büyük ilgi göstermişti. Final oynanamadı. O itibarla belki, oradaki eksik kalan hikayeyi bu sene yazabiliriz. Bu teklif TFF'den gelirse sıcak bakıyorum. Orada yarım kalan bir hikaye var. Değerli Şanlıurfalılar'ı bu şekilde memnun etmiş oluruz. Toplumların birbirine kaynaşması açısından önemli bir özellik ama karar verecek olan TFF, kararlarına saygı duyacağız."

'Eren Elmalı 2 ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti'

"Eren, yaklaşık 5 seneye yakın zaman önce yapmış, 4 sene 10 ay. 2 ay daha önce oynasaydı muafiyete girecekti. O günden beri faaliyeti yok, kendi takımıyla ilgili de oynamamış. Fiilin bu şekliyle, sürekli oynayan, kendi takımına oynayan, kendi ligindeki maçlara oynayan... Bu fiillerin değerlendirilmesi olması lazım. Disiplin Kurulu'nun, intikal ederse Savcılığın bu fiili değerlendirmesi lazım. Fiilin etkisi, her seviyede aynı değil. Onun için Sayın Federasyon'un hassas olacağını düşünüyorum. Elbette ceza almaları lazım, cezanın fiilin şekline göre düşünülmesi gerektiğini düşünüyorum."











