İhaneti unutturmaya çalışıyorlar

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, “Zorlu toplantısı bir milattır. Bunu unutturmaya çalışmak bir ihanettir” dedi. Henry Onyekuru’nun imza töreninin ardından kulüp televizyonuna açıklamalarda bulunan Cengiz, Galatasaray’ın ligdeki hedefinin her zaman şampiyonluk olduğunu belirterek, “Biz bu yarışın adil, düzenli ve mert bir şekilde sürdürülmesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bu çabalarımız inşallah meyvesini verir ve hak ettiğimiz şampiyonluğuna yine ulaşırız” diye konuştu. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanı Zekeriya Alp ve Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Nihat Özdemir’in bir alışveriş merkezinde yaptığı toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Cengiz, şu ifadeleri kullandı: “Zorlu toplantısı bir milattır. Bunu unutturmaya çalışmak bir ihanettir. Orada yer alan kulüp başkanına, TFF başkanına ya da MHK başkanına özel bir antipatimiz yok. Oradaki buluşmanın kimseye haber verilmeden, özel bir büroda gerçekleştirilmesine karşıyız. Tabii ki TFF başkanıyla bir kulübün başkanı ya da yöneticisi görüşebilir. Yapılan son açıklamalarda görüldüğü gibi, ‘Ben kendisini hakem konusunda ikna ettim’ diyor. Benim için en önemlisi o” ifadelerini kullandı.

TFF ADİL, EŞİT VE DÜRÜST OLMALI

VAR kayıtlarının açıklanması konusunda iki kez başvurduklarını ancak reddedildiklerini belirten Cengiz, “VAR oturmadı, oturması için de belli bir süre veriyoruz. Kasıtlı kötü niyet aramıyoruz. Ama yapılan hataların alışkanlık haline gelmesine karşıyız. Zorlu’da yapılan toplantı kesinlikle yakışık almayan, doğru olmayan bir toplantıdır. Bir MHK başkanı bir kulüp başkanına hesap veremez, onu ikna etmeye çalışmaz. Biz o ilgili kulüp başkanının ikna olmadıklarını sonra yayınladıkları resmî açıklamalarda gördük. Bu konuların mutlaka TFF tarafından adil, eşit, dürüst bir yarışma zemini için çözülmesi gerekir. Bu tür şeylere, özel bir büroya iyi niyetle de girse koca MHK başkanını çağırmaması gerekir. Sosyal kurumlarda siz bir görevdeyseniz, o görevle ilgili bir mevkideyseniz ticari ilişkiye giremezsiniz. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir ilişki sonrasında o görev sürdürülmez. Bu görevi sürdürmemesi gerekir” şeklinde konuştu.

Cengiz’e Arda Turan eleştirisi! G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığı açıklamasını eleştirdi. Dünkü antrenmanda açıklamalarda bulunan Terim, “Bir oyuncu G.Saray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda’nın kişiliklerinin ayrı, futbolcu kimliklerinin ayrı olduğunu ifade ettim. Arda bir kere bile ‘G.Saray’a geleyim’ gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim” dedi. Fatih Terim takıma yeni gelenler gibi ayrılıkların da olacağını söyledi.



G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, başkan Mustafa Cengiz’in Arda Turan transferinin gündemlerinde olmadığı açıklamasını eleştirdi. Dünkü antrenmanda açıklamalarda bulunan Terim, “Bir oyuncu G.Saray’a hizmet etmişse, giderken de para kazandırmışsa ben o cümleyi kullanmazdım. Aramızda bu kadar şey geçmesine rağmen ben ile Arda’nın kişiliklerinin ayrı, futbolcu kimliklerinin ayrı olduğunu ifade ettim. Arda bir kere bile ‘G.Saray’a geleyim’ gibi bir dilekte bulunmadı. Ben de kimseye ne alın ne de almayın demedim” dedi. Fatih Terim takıma yeni gelenler gibi ayrılıkların da olacağını söyledi. İmzayı attı idmana çıktı

Galatasaray, Henry Onyekuru ile sezon sonuna kadar sözleşme imzaladı. Onyekuru, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, başkan Mustafa Cengiz ve ikinci başkan Abdurrahim Albayrak’ın da katıldığı törenle sözleşmeye imza attı. İmza töreninde konuşan Cengiz, “Bizi çok daha onurlandıran, taraftarımızı da sevindiren, onun da bunu şiddetle istemesi, bunu bulunduğu kulübe de açıkça beyan etmesi. Diğer tekliflere dönüp bakmadı bile” diye konuştu. Nijeryalı futbolcu ise “Evime dönmekten dolayı çok mutluyum. Umarım şampiyon olacağız” dedi. Onyekuru daha sonra ilk idmanına çıktı. Galatasaray, Onyekuru’nun kiralık transferi için Monaco’ya 750 bin Euro, Nijeryalı futbolcuya ise 650 bin Euro ödeyecek.