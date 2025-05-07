Indiana son saniyede attı, seriyi 2-0 yaptı

NBA’de heyecan play-off maçlarıyla devam ediyor. Doğu Konferansı yarı final 2. maçında Indiana Pacers, Rocket Arena’da karşılaştığı Cleveland Cavaliers’ı Tyrese Haliburton’ın son saniye üçlüğüyle 120-119’luk skorla mağlup etti ve seriyi 2-0 yaptı. Indiana’da Myles Turner ile Aaron Nesmith 23’şer sayı ve Tyrese Haliburton ile Bennedict Mathurin da 19’şar sayıyla oynayarak galibiyetle önemli rol oynadı. Cleveland’da ise Donovan Mitchell 48 sayı, 9 asist, Max Strus 23 sayı ve Jarrett Allen da 22 sayıyla mücadele etti.