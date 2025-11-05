İsmail Yüksek için Avrupa devleri yeniden sıraya girdi: Biri La Liga’dan diğeri Bundesliga’dan

Yeni Şafak
Fenerbahçe'nin orta sahadaki Milli yıldızı İsmail Yüksek, gösterdiği istikrarlı performansla Avrupa'nın dev kulüplerini yeniden peşine taktı.

Fenerbahçe'nin 26 yaşındaki milli futbolcusu İsmail Yüksek, Avrupa'nın önemli kulüplerinin radarına yeniden girdi.

ATLETİCO MADRİD VE BORUSSİA DORTMUND

Daha önce İspanya'dan Atletico Madrid ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği İsmail, performansındaki yükselişle dikkatleri üzerine çekti.

Takvim'in haberine göre, iki kulüp İsmail'i yeniden transfer gündemine aldı. Özellikle Fenerbahçe'de Domenico Tedesco döneminde sergilediği başarılı performans, bu ilgiyi artıran etken olarak gösteriliyor.

MOURINHO DÖNEMİMDE YETERLİ SÜRE ALAMADI

Öte yandan, Jose Mourinho döneminde yeterli süre alamayan İsmail'in, o dönemdeki performans düşüklüğü nedeniyle Avrupa kulüplerinin yakın takibi bir süreliğine durmuştu.

DEĞERİ VE SÖZLEŞMESİ

Son olarak adı İngiliz kulübü Brighton ile anılan ve değeri 11 milyon Euro olan İsmail'in, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı var.



