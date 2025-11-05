İsmail Yüksek için Avrupa devleri yeniden sıraya girdi: Biri La Liga’dan diğeri Bundesliga’dan

Daha önce İspanya'dan Atletico Madrid ve Almanya'dan Borussia Dortmund'un yakından takip ettiği İsmail, performansındaki yükselişle dikkatleri üzerine çekti.

Takvim'in haberine göre, iki kulüp İsmail'i yeniden transfer gündemine aldı. Özellikle Fenerbahçe'de Domenico Tedesco döneminde sergilediği başarılı performans, bu ilgiyi artıran etken olarak gösteriliyor.

Son olarak adı İngiliz kulübü Brighton ile anılan ve değeri 11 milyon Euro olan İsmail'in, Fenerbahçe ile 2028 yılına kadar kontratı var.