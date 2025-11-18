Yeni Şafak
İspanya - Türkiye | Canlı skor - Canlı sonuç

İspanya - Türkiye | Canlı skor - Canlı sonuç

18:0118/11/2025, Salı
A Milli Takımımız 12 puanla ikinci sırada yer alıyor. Milliler, Dünya Kupası yolunda play-off biletini aldı.
A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri grubundaki son maçında İspanya'ya konuk olacak. Saat 22.45'te başlayacak olan mücadele TV 8 ekranların naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında lider İspanya ile karşı karşıya gelecek.


La Cartuja Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma TV 8 ekranların naklen yayınlanacak. Alman hakem Zwayer düdük çalacak.


Play-off etabını garantileyen Ay-yıldızlı ekip, zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.


Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde cezalı İsmail Yüksek ve sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek.


Milli oyunculardan Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve mart ayında oynanacak play-off ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.


İSPANYA - TÜRKİYE MUHTEMEL 11'LER
İspanya:
Unai Simon, Porro, Cubarsi, Laporte, Cucurella, Merino, Zubimendi, Fabian Ruiz, Torres, Oyarzabal, Baena.
Türkiye:
Uğurcan, Zeki, Merih, Çağlar, Ferdi, Atakan, Orkun, Oğuz, Arda, Kenan, Barış Alper.

İSPANYA - TÜRKİYE CANLI SKOR

DÜNYA KUPASI ELEMELERİ GRUP PUAN DURUMU

