İspanya - Türkiye | Canlı skor - Canlı sonuç

A Milli Takımımız, Dünya Kupası Elemeleri grubundaki son maçında İspanya'ya konuk olacak. Saat 22.45'te başlayacak olan mücadele TV 8 ekranların naklen yayınlanacak. Maçın canlı anlatımına haberin içerisinden ulaşabilirsiniz.
A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında lider İspanya ile karşı karşıya gelecek.
La Cartuja Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma TV 8 ekranların naklen yayınlanacak. Alman hakem Zwayer düdük çalacak.
Play-off etabını garantileyen Ay-yıldızlı ekip, zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.
Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde cezalı İsmail Yüksek ve sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek.
Milli oyunculardan Kenan Yıldız ve Oğuz Aydın, bu maçta kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek ve mart ayında oynanacak play-off ilk maçında takımdaki yerini alamayacak.