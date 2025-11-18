İspanya - Türkiye | Canlı skor - Canlı sonuç

A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası Elemeleri E Grubu son maçında lider İspanya ile karşı karşıya gelecek.

La Cartuja Stadı'nda oynanacak olan mücadele saat 22.45'te başlayacak. Kritik karşılaşma TV 8 ekranların naklen yayınlanacak. Alman hakem Zwayer düdük çalacak.

Play-off etabını garantileyen Ay-yıldızlı ekip, zorlu mücadeleden puan ya da puanlarla ayrılmak istiyor.

Ay-yıldızlı ekipte bu maç öncesinde cezalı İsmail Yüksek ve sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarılan Hakan Çalhanoğlu, Abdülkerim Bardakcı ve Kerem Aktürkoğlu forma giyemeyecek.