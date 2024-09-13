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Spor

Jahovic ile Berkan Emir 1. Amatör Lig'de

Adis Jahovic ve Berkan Emir, İzmir 1. Amatör Lig ekiplerinden Narlıdere Belediyespor'a transfer oldu.

17:38 - 13/09/2024 Cuma
Güncelleme: 17:42 - 13/09/2024 Cuma
AA
Adis Jahovic - Berkan Emir
Adis Jahovic - Berkan Emir

İzmir 1. Amatör Lig 9. Grup ekiplerinden Narlıdere Belediyespor, Adis Jahovic ve Berkan Emir'i kadrosuna kattı.


Teknik direktörlüğünü Göztepe'nin eski sportif menajeri İlhan Şahin'in yaptığı İzmir temsilcisi, daha önce Süper Lig'de de forma giyen Adis Jahovic ve Berkan Emir'le anlaştı.


Türkiye kariyerinde Göztepe, Konyaspor, Antalyaspor, Yeni Malatyaspor ve Bodrum FK formaları giyen 37 yaşındaki Makedon futbolcu Jahovic, 215 maçta 81 gol kaydetti.


Son olarak Eyüpspor forması giyen 36 yaşındaki Berkan Emir ise profesyonel liglerde ve kupada 424 müsabakaya çıktı.






#Adis Jahovic
#Berkan Emir
#Narlıdere Belediyespor
#Transfer
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