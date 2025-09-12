Yeni Şafak
Joao Mario Beşiktaş'tan ayrıldı: Yeni takımı açıklandı

18:2812/09/2025, Cuma
Joao Mario
Jota Silva'yı kadrosuna katan Beşiktaş'ta bir ayrılık daha gerçekleşti. Teknik ekibin kadroda düşünmediği kanat oyuncusu Joao Mario'nun ayrılığı açıklandı.

Transfer döneminin son gününde Beşiktaş'ta sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.


Kanat bölgesi için Jota Silva'yı kadrosuna katan siyah-beyazlılarda Joao Mario ayrılığı gerçekleşti.


Portekizli kanat oyuncusu Yunanistan ekiplerinden AEK'ya kiralandı.


Beşiktaş'tan yapılan KAP açıklamasında şu ifadelere yer verildi;

"Profesyonel futbolcumuz Joao Mario’nun 2025-26 sezonu sonuna kadar geçici transferi hususunda AEK Atina ile anlaşmaya varılmıştır.


Joao Mario’ya yeni kulübünde başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız."







