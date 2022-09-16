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Jorge Jesus'tan Luan Peres açıklaması: Kırık var mı?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Karşılaşmada sakatlanan Luan Peres hakkında konuşan Jesus, kırık olmadığını söyledi.

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Haber Merkezi İHA
Jorge Jesus açıkladı: Luan Peresin sağlık durumu nasıl? Kırık var mı ?
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus

UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Rennes ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısına katıldı.

"5 dakika daha olsa kazanırdık"

İyi bir takıma karşı oynadıklarını hatırlatan Jesus, "Bugün neden Fransa liginde 6’ncı sırada olduklarını gösterdiler. Hızlı ve yaratıcı oyuncuları var. Takımım defansif olarak iyi bir performans gösterdi. İkinci yarıda 2 dakikada 2 gol yedik. Duygusal olarak biraz düştük. Karakterli ve öz güvenli bir takımız. Sonradan giren oyuncularımız yardımcı oldu ve berabere kaldık. Maç 5 dakikada daha uzun olsaydı inanıyorum ki bu maçı kazanırdık” dedi.

"Bireysel hata olduğunu düşünmüyorum"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus, "Yedikleri iki golde savunma hatası olduğunu düşünmüyorum. Rennes’in ön bölgedeki oyuncuları çok süratli. 28 Milyon, 25 Milyon Euro gibi hücuma harcama yaptılar. Bizim savunmamız da yenilmez değil, rakipler kalitelerini ortaya koyuyorlar. Bunu yaptıkları zaman haklarını vermemiz gerekiyor. Bunun bireysel hata olduğunu düşünmüyorum. O anlar rakibimizin iyi oynadığı anlardı ve pozisyonlar ürettiler. Adil bir sonuç olduğunu düşünüyorum ama Fenerbahçe için daha iyi bir sonuç çünkü Rennes 2-0 öndeydi. 2-0 gerideyken takımım toparlanmayı başardı. İyi oynadığımızı düşünüyorum. 2 gün sonra oynayacağımız lig maçı var. O maça kadar toparlanacak süremiz yok, 1 idman yapma imkanımız olacak" şeklinde konuştu.

"Kalitemiz kim oynarsa oynasın düşmüyor"

Teknik Direktör Jesus, "Elimdeki bütün oyunculara inanıyorum. Bunu söyleyip her maç aynı oyuncuları oynatsaydım bunu onlara göstermiş olmazdım. Oyuncularım onlara inandığımı görüyorlar. Kalitemiz kim oynarsa oynasın düşmüyor. 11’de değişiklikler yaparken pazar günü oynayacağımız lig maçını da düşündük. 2 maç üst üste aynı 11 ile oynayamayız. Pazar günü başka oyuncularla oynayacağız. Bu şekilde kadrodaki tüm oyuncular mutlu oluyor" dedi.

"Kırık yok gibi"

Jorge Jesus, "Majer’in golünde topu önlemek için kaleye doğru hamle yapan Juan Peres, direğe çarptı. Tecrübeli futbolcu, pozisyonun ardından yaşadığı sakatlık sebebiyle oyuna devam edemedi, kırık olup olmadığını şimdi bilemeyiz ama görüldüğü gibi sakatlandı. Şu an hala hastanede ama durumuna baktığımızda bir kırık yok gibi. Tabii bu kesin bilgi değil. Yaşadığı olayda hepimiz korktuk. Buradan iyi bir sonuçla ayrılıyoruz. Türkiye ligi çok zor ve kaliteli bir lig. Orada en güçlü halimizde olmamız gerekiyor. Oyuncularımı tebrik etmekten yorulmayacağım. Kalplerini, ruhlarını ve karakterlerini sahaya koydular." ifadesini kullandı.

  • "Durumu iyi"
  • UEFA Avrupa Ligi B Grubu ikinci maçında deplasmanda Fransa'nın Rennes takımı ile 2-2 berabere kalan Fenerbahçe'de Luan Peres, mücadelede sakatlık yaşadı. Rakip takımın ikinci golünde kaleye giden topu engellemek isteyen Peres, kale direğine çarptı. Sahayı sedye ile terketmek sorunda kalan Peres’in yerine oyuna Alioski dahil oldu. Hastanede yapılan kontrolünde kırık olmadığı belirlenen Peres’in detaylı kontrollerinin İstanbul’da gerçekleştirileceği ifade edilirken, ilk belirlemelere göre oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

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