Fenerbahçe 1 yıl Jorge Jesus'a teslim

Fenerbahçe prensipte anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus ile görüşmelere başlandığını dün resmi olarak duyurdu. Önceki gece özel uçakla Lizbon’dan İstanbul’a gelen Jorge Jesus, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kendisini bekleyen helikopterle kalacağı otele geçti. Portekizli teknik direktör yolculuk sırasında helikopterle Boğaz turu yaptı.

İmzayı attı

Fenerbahçe, Jesus ile dün kulüp binasında dün 1 yıllık sözleşme imzaladı. Tecrübeli teknik adamın 1 yıllık sözleşme imzalamayı kendisinin istediği belirtilirken, mukavelede opsiyon maddesini de yer almadığı öğrenildi. Jorge Jesus’un yardımcılarıyla birlikte 7 milyon euro yıllık ücret alacağı, bu ücretin 3 milyon eurosunun kulüp tarafından ödeneceği, kalan ücretin ise sponsorlar tarafından karşılayacağı belirtildi. Jesus’un Fenerbahçe yönetimi ile bir araya geldiğinde Türkçe olarak “Hazır mısınız” diye söylemesi de dikkat çekti.

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Müzeyi ve tesisleri gezdi

Jorge Jesus dün imza attıktan sonra Ülker Stadı’nı ve kulüp müzesini gezdi, kulüp tarihi hakkında kendisine bilgi verildi. Tecrübeli teknik adam imzanın ardından Can Bartu Tesisleri’ne giderek, kulüp tesislerini gezdi ve tesisler hakkında kulüp çalışanlarından tesisler hakkında bilgi aldı. Portekizli teknik adama yeni sezon hazırlık kampının yapılacağı Düzce Topuk Yaylası Tesisleri hakkında da görüntüler eşliğinde bilgiler verildi.

SPOR Jorge Jesus Kadıköy'de