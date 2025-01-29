Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Jose Mourinho antrenman öncesinde yıldız oyuncuyla 15 dakika toplantı yaptı

Jose Mourinho antrenman öncesinde yıldız oyuncuyla 15 dakika toplantı yaptı

12:0329/01/2025, Çarşamba
G: 29/01/2025, Çarşamba
AA
Sonraki haber
Fenerbahçe, Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı
Fenerbahçe, Midtjylland maçının hazırlıklarını tamamladı

UEFA Avrupa Ligi'nin sekizinci haftasında Danimarka ekibi Midtjylland ile yarın deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, müsabakanın hazırlıklarını tamamladı.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'ndeki antrenman teknik direktör Jose Mourinho yönetiminde gerçekleştirildi. Yeni transferlerden Anderson Talisca, teste tabi tutulduğu için saha çalışmasında yer almadı. Bir diğer yeni transfer Diego Carlos ise antrenmanda yer aldı.


İdman öncesinde teknik direktör Mourinho, bir süre Faslı golcü Youssef En-Nesyri'yle görüştü. İlk 15 dakikası basına açık yapılan idman, dinamik ısınmayla başlayıp istasyon çalışmasıyla devam etti.


Futbolcular 5'e 2 pas çalışmasının ardından basına kapalı bölümde Midtjylland maçının taktiğini çalıştı. Midtjylland-Fenerbahçe müsabakası yarın TSİ 23.00'de MCH Arena'da oynanacak.



#Fenerbahçe
#Mourinho
#En Nesyri

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
2024'ün en çok satan oyunları belli oldu: İşte liste