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Jose Mourinho: Canımızın yandığını hissettik

Jose Mourinho: Canımızın yandığını hissettik

21:5326/04/2025, Cumartesi
Yeni Şafak
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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Gaziantep FK galibiyeti sonrası konuştu. Portekizli çalıştırıcı, hakem kararlarına tepki gösterirken alınan üç puanı değerlendirdi.

Trendyol Süper Lig 33. haftasında Fenerbahçe konuk olduğu Gaziantep FK'yı 3-1 mağlup etti.


Galibiyetin ardından teknik direktör Jose Mourinho basın toplantısında soruları yanıtladı. Portekizli çalıştırıcı, hakem kararlarına tepki gösterirken alınan üç puanı değerlendirdi.

Jose Mourinho'nun maç sonu açıklamaları şu şekilde;
'Her şey bizim için iyi gitti'

"Rakibin attığı gol, bizim hatamızdan sonra iyi bir şutla geldi. Bunun dışında oynamaya çalışan ve maçı domine eden bizdik. İlk yarıda değişiklik yaptık ve daha sonra değişiklik yaptık. 3-1'den sonra tamamen takıma denge getirmek için değişiklik yaptık ve her şey bizim için iyi gitti."


'Maçı domine etmiştik'

"O periyottaki fark (45-72), gol atmamızdı. İlk yarıda da pozisyonlar bulduk. İkinci yarıda da pozisyonlar bulduk ama o periyotta goller bulduk. Maçı domine etmiştik."

'Bu durum sizi kısıtlıyor'

"3. dakikada sarı kart gördüğünüzde oyuncu olarak bu durum sizi kısıtlıyor. İsmail'i ilk yarıda çıkartmak istemedim ama sonrasında değişiklik yapmak zorundaydım. 6 numara oynadığınızda rakibi kovalar ve müdahale edersiniz."


'Canımızın yandığını hissettik'

"Hakem kararlarından korkmak için çok fazla nedenimiz var. Bugün yine canımızın yandığını hissettik. O yüzden İsmail'i çıkardım. İrfan Can çok mücadele etti ama onun yerine taze bir oyuncu sokmak istedim. Onları oyundan çıkartma nedenim bunlardı. İki oyuncu da çok sıkı çalışıyor. İkisi de bu sezon sık sakatlandı. İkisi de hem iyi insanlar hem iyi futbolcular."






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