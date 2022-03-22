Spor Juventus Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak
TRANSFER

Juventus Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak

İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Juventus'un üst yöneticisi Maurizio Arrivabene, Arjantinli golcü oyuncuları Paulo Dybala'nın gelecek projelerinde yer almadığını söyledi.

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Haber Merkezi AA
Juventus Arjantinli golcüsü Dybala ile sezon sonunda yolları ayıracak
Paulo Dybala

İtalyan basın mensuplarına konuşan Juventus'un üst yöneticisi Arrivabene, 28 yaşındaki Arjantinli yıldız futbolcunun bu sezon sonunda sona erecek olan sözleşmesinin yenilenmeyeceğini duyurdu.

"Şimdi artık Dusan Vlahovic var"

  • "Dybala, artık Juventus'un gelecek projesinin merkezinde yer almıyor. Onun kalitesi hiçbir zaman için tartışma konusu olmadı ama başka tercihler yapıldı. Paulo ile bugün ciddi ve saygılı bir görüşme oldu. Şimdi artık Dusan Vlahovic var. Ocak ayı transfer döneminde Juventus'un düzeni değişti."

Paulo Dybala, 2015'te transfer olduğu Juventus'ta Transfermarkt sitesinin verilerine göre, siyah-beyazlı formayı giydiği 283 maçta 113 gol attı. Dybala, Juventus ile bugüne kadar 5 Serie A şampiyonluğu, 4 İtalya Kupası ve 3 İtalya Süper Kupası kazandı. Arjantinli futbolcunun, Juventus'ta kalıp kalmayacağı bir süredir merak konusuydu.
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