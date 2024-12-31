Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçlardaki taraftar sayıları belli oldu

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor; 2024-2025 futbol sezonun ilk yarısında sahasında 8 müsabakaya çıktı. Taraftar desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kayserispor, bu maçlarda 71 bin 90 taraftarı tribüne çekebildi. Kayserispor, tribünlere en az futbolsever çektiği maç Gaziantep FK ile oynanan müsabakada oldu. Ligin 9. haftasında oynanan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında 3 bin 920 biletli seyirci vardı.