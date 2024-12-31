Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçlardaki taraftar sayıları belli oldu

Kadir Has Stadyumu'nda oynanan maçlardaki taraftar sayıları belli oldu

10:3731/12/2024, Salı
G: 31/12/2024, Salı
IHA
Sonraki haber
Kayserispor tribünü
Kayserispor tribünü

Süper Lig ekiplerinden Kayserispor, ilk yarıda sahasında oynadığı 8 müsabakada 71 bin 90 futbol severi tribünlere çekebildi.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor; 2024-2025 futbol sezonun ilk yarısında sahasında 8 müsabakaya çıktı. Taraftar desteği ile 3 puanı hanesine yazdırmak isteyen Kayserispor, bu maçlarda 71 bin 90 taraftarı tribüne çekebildi. Kayserispor, tribünlere en az futbolsever çektiği maç Gaziantep FK ile oynanan müsabakada oldu. Ligin 9. haftasında oynanan Kayserispor-Gaziantep Futbol Kulübü maçında 3 bin 920 biletli seyirci vardı.


En çok taraftar ise Galatasaray ile oynanan maçtaydı. Kayserispor-Galatasaray maçında 16 bin 490 futbolsever tribündeki yerini aldı. Kayserispor ile Fenerbahçe arasındaki müsabakayı da 16 bin 71 biletli seyirci izledi.








#Süper Lig
#Kayserispor
#Galatasaray
#Fenerbahçe

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 31 Aralık Salı İSKİ su kesintisi yaşanacak ilçe mahalle ve sokaklar