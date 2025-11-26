Karşıyaka'da düşme hattı paniği

Türkiye Basketbol Süper Ligi'nde tarihinin en zorlu sezonlarından birini yaşayan Karşıyaka, alınan kötü sonuçların ardından transferde gaza bastı. Geride kalan 9 karşılaşmada sadece 1 galibiyet elde edebilen İzmir temsilcisi, düşme hattındaki rakipleriyle arasındaki puan farkının tehlikeli bir şekilde açılmasıyla kritik bir dönemece girdi. Sezon başında yapılan kadro tercihlerinden beklenen verimi alamayan yeşil-kırmızılılar, ligdeki kalıcılığını sağlamak amacıyla acil çözüm yolları arıyor.





Karşıyaka yönetimi, takım içindeki disiplini sağlamak adına geçtiğimiz hafta tavırları nedeniyle yollarını ayırdığı oyun kurucu Chris Chiozza'nın yerine tecrübeli bir isimle anlaşma sağlamaya hazırlanıyor. Yeşil-kırmızılıların gündemine aldığı oyuncu ise, Türk basketbol camiasının yakından tanıdığı bir isim olan Stefan Moody. Son olarak İtalya Ligi ekiplerinden Pallacanestro Varese'de görev yapan 32 yaşındaki, 1.78 metre boyundaki Amerikalı guardın, Karşıyaka ile imzalamak üzere olduğu gelen haberler arasında.





Stefan Moody, Türkiye Basketbol Süper Ligi'ndeki tecrübesiyle dikkat çekiyor. Yıldız basketbolcu, daha önce 2016-2017 sezonunda Trabzonspor forması giymiş, geçen sezon ise Merkezefendi Belediyesi Basket ile başarılı bir dönem geçirmişti. Özellikle Denizli ekibindeki 12.3 sayı ve 5.8 asist ortalamalarıyla takımının ligde tutunmasında kilit rol oynamıştı.