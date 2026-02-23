Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Spor
Futbol
Karşıyaka'dan tarihi galibiyet

Karşıyaka'dan tarihi galibiyet

14:0823/02/2026, Pazartesi
DHA
Sonraki haber
Takımda iki oyuncu birden hat-trick yaptı.
Takımda iki oyuncu birden hat-trick yaptı.

3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta Karşıyaka, Türk futbolunun en farklı galibiyet rekorlarından birini kırarak Nazillispor'u deplasmanda 10-0 yenerken Altay derbisi öncesi sükse yaptı.

Gençlerle mücadele eden son sıradaki zayıf rakibini tarihi skorla geçen Kaf-Kaf kendisi için de yarım asır sonra ilkleri başardı. Tarihinin en farklı skorunu egale eden Karşıyaka 47 yıl önce 19 Eylül 1979'da Kuşadasıspor'u Türkiye Kupası'nda 10-0 yenmişti. Yeşil-kırmızılılarda eşine çok az rastlanacak şekilde iki oyuncu birden hat-trick yaptı. Karşıyaka'nın golcüleri Ömer Faruk Sezgin ve Yasin Uzunoğlu 3'er gol birden attı.

Son 7 dakika içinde 4 gol birden kaydeden Karşıyaka'da ikinci yarıda oyuna giren Yasin 45 dakikada hat-trick yaptı. Yasin toplam gol sayısını da 12'ye çıkarıp takımın en skoreri olmayı sürdürdü. Bu mücadeleye kadar 21 maçta 31 gol atan İzmir temsilcisi toplam gol sayısını 41'e çıkarırken, ikinci yarıda ilk kez seri yakalayıp grupta 47 puanla Play-Off hattında üçüncü sıradaki yerini korudu.

Grupta pazar günü İzmir derbisinde Altay'ı konuk edecek Karşıyaka sezonun ilk yarısında son anlarda kalesinde gördüğü golle 1-1 berabere kaldığı rakibini rövanşta yenerek çıkışını sürdürmeye çalışacak.


#Karşıyaka
#Nazillispor
#Futbol
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ ÇORUM ÇEKİLİŞ TARİHİ: Çorum TOKİ kura çekilişi ne zaman 2026? 500 bin TOKİ Çorum kura çekimi tarih açıklaması geldi mi?