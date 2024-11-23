Kayserisporlu futbolcu Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.

Süper Lig kariyerinde dört kez fileleri havalandıran Yunan savunma oyuncusu, bu gollerin 3’ünü Fenerbahçe’ye attı. (7 Kasım 2021, 6 Nisan 2023, 23 Kasım 2024)