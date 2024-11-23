Kayserisporlu futbolcu Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.
Sarı-kırmızılı ekipte Dimitrios Kolovetsios, Livakovic'in hatasında topu ağlara göndererek skoru 3-2'ye getirdi.
Süper Lig kariyerinde dört kez fileleri havalandıran Yunan savunma oyuncusu, bu gollerin 3’ünü Fenerbahçe’ye attı. (7 Kasım 2021, 6 Nisan 2023, 23 Kasım 2024)
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