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Kayserisporlu futbolcu Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Kayserisporlu futbolcu Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

18:0423/11/2024, Cumartesi
G: 23/11/2024, Cumartesi
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Kolovetsios
Kolovetsios

Kayserispor forması giyen Yunan savunma oyuncusu Dimitrios Kolovetsios, Fenerbahçe maçlarını boş geçmiyor. Süper Lig kariyerinde dört kez fileleri havalandıran Kolovetsios, bu gollerin 3’ünü Fenerbahçe’ye attı.

Trendyol Süper Lig 13. hafta karşılaşmasında Kayserispor sahasında Fenerbahçe ile karşı karşıya geldi.


Sarı-kırmızılı ekipte Dimitrios Kolovetsios, Livakovic'in hatasında topu ağlara göndererek skoru 3-2'ye getirdi.

Fenerbahçe'yi boş geçmiyor

Süper Lig kariyerinde dört kez fileleri havalandıran Yunan savunma oyuncusu, bu gollerin 3’ünü Fenerbahçe’ye attı. (7 Kasım 2021, 6 Nisan 2023, 23 Kasım 2024)








#Dimitrios Kolovetsios
#Kayserispor
#Fenerbahçe

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