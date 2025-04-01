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Kayserispor'un son 9 maçı

Kayserispor'un son 9 maçı

14:211/04/2025, Salı
IHA
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Kayserispor son oynadığı maçta Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.
Kayserispor son oynadığı maçta Hatayspor'u 5-0 mağlup etti.

Süper Lig'de küme düşmeme mücadelesi veren Kayserispor, 4’ü iç saha olmak üzere 9 müsabakaya çıkacak ve sezonu tamamlayacak.

Süper Lig’de mücadele veren Kayserispor, 9 maça çıkacak. 4’ünü sahasında 5’ini deplasmanda oynayacak sarı-kırmızılılar, kümede kalmak adına yeterli puanları toplayıp önümüzdeki sezonda Süper Lig’de yeralmak istiyor.


Geride kalan 29 haftada 30 puan toplayan Kayserispor, bundan sonra oynayacağı maçlarda kârlı ayrılarak hedefine ulaşmak amacında.


Kayserispor, bundan sonraki haftalarda Adana Demirspor, Fenerbahçe, Alanyaspor, Galatasaray ve Samsunspor ile deplasmanda, Kasımpaşa, Rizespor, Antalyaspor ve Bodrumspor ile sahasında karşılaşacak.







#Süper Lig
#Kayserispor
#Adana Demirspor

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