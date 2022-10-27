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Fenerbahçe'nin eski yıldızı devlerin gözdesi oldu

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde Napoli'ye sattığı Kim Min Jae, performansıyla dev kulüplerin gözdesi haline geldi. Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti'nin, 'inanılmaz bir oyuncu' olarak nitelendirdiği futbolcunun devre arasında ses getiren bir transfere imza atabileceği belirtildi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kim Min Jae hangi takıma transfer olacak: Kim Mim Jae nereli, kaç yaşında?
Kim Min Jae - Napoli

Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye gönderdiği savunma oyuncusu Kim Min Jae, yeni takımındaki performansıyla takdir toplamaya devam ediyor.

İtalya Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi maçlarında dikkat çeken oyunlar sergileyen oyuncunun devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Ligi'ne gidebileceği belirtildi.

50 milyon Euro serbest kalma maddesi olan oyuncu ile en yakından ilgilenen takım Manchester United. İngiliz ekibinin, savunma hattına düşündüğü isimlerin başında gelen oyuncu için gözlemlerde bulunduğu ve ilerleyen süreçte menajeriyle temasa geçileceği iddia edildi.

Spaletti'den övgü: "İnanılmaz bir oyuncu"

  • Hatırlanacağı üzere Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Kim Min Jae'nin performansıyla ilgili gelen sorulara, "Kim Min Jae inanılmaz bir oyuncu. Tam bir canavar. Tehlikeyi hissettiğinde, kalitesini ikiye katlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Napoli'de ne yaptı?

  • Bu sezon Napoli formasıyla 15 maça çıkan ve 2 gol atan Kim Min Jae, İtalya'daki ilk ayında en iyi oyuncu seçilme unvanını elde etmişti.
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