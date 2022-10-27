Fenerbahçe'nin eski yıldızı devlerin gözdesi oldu

Fenerbahçe'nin yaklaşık 20 milyon Euro bonservis bedeliyle Napoli'ye gönderdiği savunma oyuncusu Kim Min Jae, yeni takımındaki performansıyla takdir toplamaya devam ediyor.

İtalya Serie A'da ve Şampiyonlar Ligi maçlarında dikkat çeken oyunlar sergileyen oyuncunun devre arası transfer döneminde İngiltere Premier Ligi'ne gidebileceği belirtildi.

50 milyon Euro serbest kalma maddesi olan oyuncu ile en yakından ilgilenen takım Manchester United. İngiliz ekibinin, savunma hattına düşündüğü isimlerin başında gelen oyuncu için gözlemlerde bulunduğu ve ilerleyen süreçte menajeriyle temasa geçileceği iddia edildi.

Spaletti'den övgü: "İnanılmaz bir oyuncu"

Hatırlanacağı üzere Napoli Teknik Direktörü Luciano Spaletti, Kim Min Jae'nin performansıyla ilgili gelen sorulara, "Kim Min Jae inanılmaz bir oyuncu. Tam bir canavar. Tehlikeyi hissettiğinde, kalitesini ikiye katlıyor" ifadelerini kullanmıştı.

Napoli'de ne yaptı?

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