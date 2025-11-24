Yeni Şafak
Kocaeli’nden buzların kraliçesi doğuyor: 15 yaşındaki Süveyda’nın hedefi milli takım kaptanlığı

16:5024/11/2025, Pazartesi
Süveyda Nil Yalçın
Süveyda Nil Yalçın

Kocaeli’de başlatılan yetenek taramaları sonucu keşfedilen 15 yaşındaki genç sporcu Süveyda Nil Yalçın, buz hokeyinde kısa sürede zirveye tırmandı.

Kocaeli’nin buz pistlerinden çıkan ve kısa sürede uluslararası başarıya ulaşan Süveyda Nil Yalçın, elde ettiği altın madalyanın ardından hedeflerini büyüttüğünü açıkladı. Genç sporcu, kariyerindeki bir sonraki büyük amacının, sadece milli formayı giymekle kalmayıp, Türk Milli Buz Hokeyi Takımı’nın kaptanlığını üstlenmek olduğunu belirtti. Bu hedef, Yalçın’ın spordaki liderlik vasfını ve ülkesine olan bağlılığını yansıtıyor. Buz hokeyi camiası, Süveyda Nil Yalçın’ın bu azmini takdirle karşılıyor ve gelecekte Türkiye’yi en iyi şekilde temsil edeceğine inanıyor.


Türkiye’de buz sporlarının yükselişi


Süveyda Nil Yalçın’ın hikayesi, Türkiye’deki buz sporlarına olan ilginin ve yapılan yatırımların meyvelerini vermeye başladığını gösteriyor. Genç yaşta yetenek taramalarıyla spora kazandırılan ve kısa sürede uluslararası başarı yakalayan bu sporcular, buz hokeyinin Türkiye’de popülerleşmesine öncülük ediyor. Yalçın gibi disiplinli ve hedef odaklı sporcuların yetişmesi, Türkiye’nin kış sporlarında da iddialı bir konuma gelmesi için kritik önem taşıyor. Kocaeli’ndeki spor tesisleri ve yerel yönetimlerin desteği, bu tür başarıların devamlılığı için zemin hazırlıyor.

