Kocaelispor'dan transfer yasağı açıklaması: Süreç kontrolümüzde

22:3717/11/2025, Pazartesi
AA
Kocaelispor, son günlerde medyada yer alan transfer yasağı iddialarına yönelik resmi bir açıklama yayınladı. Kulüp, Hırvat futbolcu Josip Vukovic'e yönelik ödeme planının kendi kontrolünde olduğunu ve FIFA nezdinde herhangi bir kalıcı transfer yasağı bulunmadığını duyurdu.

Alacaklar Planlı Bir Şekilde Ödeniyor

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon sonunda tazminat riski oluşmaması için mevcut kadrodaki oyuncuların alacaklarının ödendiği, sözleşmesi bitenlerin alacaklarının ise nakit akışına göre planlandığı vurgulandı. Sürecin şeffaf ve kulübün inisiyatifinde ilerlediği ifade edildi.


FIFA Süreci Anlaşma ile Çözüldü

Açıklamada, sözleşmesi sona eren Vukovic'in bekleme sürecini tercih etmeyerek FIFA'ya başvurduğu, ancak kulübün hızlı bir şekilde futbolcu vekiliyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Bu anlaşmanın FIFA'ya tescil ettirildiği ve ödemenin kış transfer dönemi öncesi yapılacağının taahhüt edildiği aktarıldı. Geçici bir transfer tedbirinin, ödemenin yapılmaması halini şart koşan bu anlaşmanın bir parçası olduğu kaydedildi.


Kalıcı Bir Yasağın Olmadığı Vurgulandı

Kocaelispor açıklamasının son bölümünde net bir ifade kullanıldı: "Kulübümüze getirilen herhangi bir 3 dönem kalıcı transfer yasağı yoktur." Vukovic'e yönelik ödemenin de FIFA'ya verilen yazılı taahhüt doğrultusunda, belirlenen vadede yerine getirileceği açıklandı. Bu ifadeyle, kulübün mali disiplin içinde sorunları çözdüğü mesajı verildi.

