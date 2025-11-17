Kocaelispor'dan transfer yasağı açıklaması: Süreç kontrolümüzde

Alacaklar Planlı Bir Şekilde Ödeniyor

Kulüpten yapılan yazılı açıklamada, sezon sonunda tazminat riski oluşmaması için mevcut kadrodaki oyuncuların alacaklarının ödendiği, sözleşmesi bitenlerin alacaklarının ise nakit akışına göre planlandığı vurgulandı. Sürecin şeffaf ve kulübün inisiyatifinde ilerlediği ifade edildi.





FIFA Süreci Anlaşma ile Çözüldü

Açıklamada, sözleşmesi sona eren Vukovic'in bekleme sürecini tercih etmeyerek FIFA'ya başvurduğu, ancak kulübün hızlı bir şekilde futbolcu vekiliyle anlaşmaya vardığı belirtildi. Bu anlaşmanın FIFA'ya tescil ettirildiği ve ödemenin kış transfer dönemi öncesi yapılacağının taahhüt edildiği aktarıldı. Geçici bir transfer tedbirinin, ödemenin yapılmaması halini şart koşan bu anlaşmanın bir parçası olduğu kaydedildi.





Kalıcı Bir Yasağın Olmadığı Vurgulandı