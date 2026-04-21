Konya'da maç sonu VİP tribünü karıştı: "Ne olması gerekiyor istifa etmen için?"

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde deplasmanda TÜMOSAN Konyaspor ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan mağlup ayrılarak kupaya veda etti.

Alınan bu sonucun ardından tribünlerde tepkiler yükseldi. Fenerbahçeli bir taraftar, kulüp başkanı Sadettin Saran’a yönelik eleştirilerde bulunarak istifa çağrısı yaptı.

Konyaspor maçının ardından yaşanan olayda, bir taraftarın Saran’a “Daha ne olması gerekiyor istifa etmen için?” şeklinde seslenmesi dikkat çekti. Bu sözlerin ardından yöneticiler ile taraftarlar arasında kısa süreli bir gerginlik yaşandı.