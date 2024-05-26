KONYASPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İki takım 78'inci kez karşı karşıya gelecek. Ankaragücü, bu maçta puan kaybı yaşarsa, rakiplerinin sonuçlarına göre kulüp tarihinde altıncı kez küme düşme ve bu şekilde en fazla sezon tamamlayan Ankara takımı olma tehlikesiyle karşı karşıya. Trabzonspor - MKE Ankaragücü canlı skor ve canlı anlatımı haberimizde.