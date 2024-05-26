Konyaspor - Galatasaray Canlı Skor
, Süper Lig 38. haftasında deplasmanda
’a konuk oluyor. Şampiyonluk için sahaya çıkan sarı-kırmızılılar 1 puan alması halinde
’de 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Konyaspor - Galatasaray canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.
KONYASPOR - GALATASARAY CANLI SKOR
KONYASPOR - GALATASARAY CANLI SKOR
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG GÜNCEL GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GÜNCEL GOL KRALLIĞI
#TÜMOSAN Konyaspor
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#Süper Lig
1 gün önce