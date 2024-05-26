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Spor

Konyaspor - Galatasaray Canlı Skor - Canlı Anlatım

Trendyol Süper Lig 38. haftasında TÜMOSAN Konyaspor evinde Galatasaray’ı konuk ediyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Tugay Kaan Numanoğlu yönetecek. Konyaspor - Galatasaray canlı skor ve canlı anlatım için haberimize bakabilirsiniz.

15:15 - 26/05/2024 Pazar
Güncelleme: 15:28 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Konyaspor - Galatasaray Canlı Skor
Konyaspor - Galatasaray Canlı Skor
, Süper Lig 38. haftasında deplasmanda
’a konuk oluyor. Şampiyonluk için sahaya çıkan sarı-kırmızılılar 1 puan alması halinde
’de 24. şampiyonluğunu ilan edecek. Konyaspor - Galatasaray canlı skor ekranına haberimizden ulaşabilirsiniz.

KONYASPOR - GALATASARAY CANLI SKOR

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG GÜNCEL GOL KRALLIĞI





#TÜMOSAN Konyaspor
#Galatasaray
#Süper Lig
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