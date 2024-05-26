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Spor

Trabzonspor - MKE Ankaragücü Canlı Skor - Canlı Anlatım

Trabzonspor ile MKE Ankaragücü, Süper Lig'in 38'inci ve son haftasında karşı karşıya geliyor. Bu akşam saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. İki takım 78'inci kez karşı karşıya gelecek. Ankaragücü, bu maçta puan kaybı yaşarsa, rakiplerinin sonuçlarına göre kulüp tarihinde altıncı kez küme düşme ve bu şekilde en fazla sezon tamamlayan Ankara takımı olma tehlikesiyle karşı karşıya. Trabzonspor - MKE Ankaragücü canlı skor ve canlı anlatımı haberimizde.

15:28 - 26/05/2024 Pazar
Yeni Şafak
Trabzonspor - MKE Ankaragücü Canlı Skor
Trabzonspor - MKE Ankaragücü Canlı Skor
38. haftasında
evinde MKE Ankaragücü’nün konuk ediyor. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Ankaragücü ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, başkent ekibi karşısında üst üste iki galibiyet aldığı son üç süreci de beraberlikle sonlandırdı. Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı canlı skor ekranı ve canlı anlatımı içi haberimize bakabilirsiniz.

TRABZONSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU

SÜPER LİG GÜNCEL GOL KRALLIĞI





#Trabzonspor
#MKE Ankaragücü
#Süper Lig
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