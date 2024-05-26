Trabzonspor - MKE Ankaragücü Canlı Skor
38. haftasında
evinde MKE Ankaragücü’nün konuk ediyor. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Ankaragücü ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, başkent ekibi karşısında üst üste iki galibiyet aldığı son üç süreci de beraberlikle sonlandırdı. Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı canlı skor ekranı ve canlı anlatımı içi haberimize bakabilirsiniz.
TRABZONSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SKOR - CANLI ANLATIM
TRABZONSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SKOR - CANLI ANLATIM
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG GÜNCEL PUAN DURUMU
SÜPER LİG GÜNCEL GOL KRALLIĞI
SÜPER LİG GÜNCEL GOL KRALLIĞI
#Trabzonspor
#MKE Ankaragücü
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1 gün önce