TRABZONSPOR - MKE ANKARAGÜCÜ CANLI SKOR - CANLI ANLATIM

38. haftasında

evinde MKE Ankaragücü’nün konuk ediyor. Maç bu akşam saat 19.00’da başlayacak. Ankaragücü ile oynadığı son iki Süper Lig maçını kazanan Trabzonspor, başkent ekibi karşısında üst üste iki galibiyet aldığı son üç süreci de beraberlikle sonlandırdı. Trabzonspor - MKE Ankaragücü maçı canlı skor ekranı ve canlı anlatımı içi haberimize bakabilirsiniz.