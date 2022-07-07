Spor Kouyate için görüşme var
TRANSFER

Kouyate için görüşme var

Stoper arayışlarını sürdüren Trabzonspor'da, Kaan Ayhan ve Marlon'da görüşmeler beklenen seviyeye gelmeyince ibre yeniden Cheikhou Kouyate'ye döndü.

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Mehmet Onur Nizamoğlu Yeni Şafak
Kouyate için görüşme var
32 yaşındaki stoper, Senegal milli takımıyla 82 maçta görev aldı.

Transfer dönemine hızlı giren Trabzonspor, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Denswil, Stryger Larsen ve son olarak Trezeguet transferini tamamladıktan sonra stoper transferine yoğunlaşmıştı.

Temasta bulunan isimlerle beklenen noktaya gelemeyen bordo-mavililer, sözleşme yenilemek için Crystal Palace ile anlaşamayan Kouyate ile tekrar temas kuruyor. Gelen bilgilere göre Asbaşkan Ertuğrul Doğan, oyuncunun menajeri ile gün içinde bir araya gelecek.

Menajeri paylaşım yaptı

Diğer taraftan Senegalli oyuncunun menajeri Ediz Balkan'ın Instagram hesabı üzerinden İstanbul Havalimanı'ndan hikaye paylaşımı yaptı.

  • Trabzonspor'un gündemine daha önce de gelen Kouyate, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 31 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı.

İşte menajerinin Instagram hikayesi;

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