Kouyate için görüşme var

Transfer dönemine hızlı giren Trabzonspor, Eren Elmalı, Doğucan Haspolat, Denswil, Stryger Larsen ve son olarak Trezeguet transferini tamamladıktan sonra stoper transferine yoğunlaşmıştı.
Temasta bulunan isimlerle beklenen noktaya gelemeyen bordo-mavililer, sözleşme yenilemek için Crystal Palace ile anlaşamayan Kouyate ile tekrar temas kuruyor. Gelen bilgilere göre Asbaşkan Ertuğrul Doğan, oyuncunun menajeri ile gün içinde bir araya gelecek.
Menajeri paylaşım yaptı
Diğer taraftan Senegalli oyuncunun menajeri Ediz Balkan'ın Instagram hesabı üzerinden İstanbul Havalimanı'ndan hikaye paylaşımı yaptı.
- Trabzonspor'un gündemine daha önce de gelen Kouyate, geçtiğimiz sezon Crystal Palace formasıyla 31 maça çıkıp 1 gol 1 asist yaptı.
İşte menajerinin Instagram hikayesi;