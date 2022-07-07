Kouyate için görüşme var

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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Malezya ile ortak aşı geliştirme çabaları içindeyiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malezya Başbakanı İsmail Sabri Yakub ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde ortak basın toplantısı yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Görüşmelerde ekonomi, yatırımlar, savunma sanayii, teknoloji, sağlık ve iletişim gibi çeşitli alanlardaki ilişkilerimizi kapsamlı şekilde ele aldık. Salgına rağmen ticaret hacmimiz geçen yıl 3.5 milyar dolar seviyesini aşmıştır. Bu yılın ilk 6 ayındaki rakamlar da istikrarlı artışın devam ettiğini gösteriyor. 5 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefimizi kısa zamanda yakalayacağımızı gösteriyor. Hedeflerimize daha hızlı adımlarla ilerleme imkanına da kavuşacağız. Yerli ve milli aşımız Turkovac'ın Malezya'da kullanımına sunulması dahil, aşı teknoloji transferi gibi konularda müşterek çalışmalar yürütmeyi planlıyoruz" dedi.