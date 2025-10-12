Kuşak Güreşleri Türkiye Şampiyonası Yozgat'ta tamamlandı

Kadınlarda ise 55 kiloda Ayşenaz Özdemir, 65 kiloda Ezgi Karademir ve 75 kiloda Kevser Dilbirliği şampiyonluk elde etti.

Özkan, bu müsabakalardan sonra Hindistan'da düzenlenecek şampiyonaya katılacak sporculara başarı dileyerek, "Bu vesileyle orada al bayrağımızı dalgalandıracak gençlerimize başarılar diliyorum. Allah alınlarının akıyla, yüzlerinin açıklığıyla, Türk'ün ahlakıyla al bayrağı temsil etmeyi nasip eylesin. Bizler Yozgat olarak Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye Yüzyılı'na doğru gençlerimizle yol almaya, gençlerimizle ilerlemeye devam edeceğiz. İnşallah bu turnuvaların da devamı gelecek. Spora adım atacak, sporcu olacak gençlerimizin her daim yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.