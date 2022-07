Larin'in yeni durağı Club Brugge

Belçika Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Club Brugge, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Kanadalı forvet Cyle Larin'i renklerine bağladı.

3 yıllık imza attı

Club Brugge'un yaptığı açıklamaya göre, bedelsiz olarak kadroya katılan 27 yaşındaki Larin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ın 2018 yılı ocak ayında MLS liginde Orlando City'den 1.85 milyon euro karşılığında transfer ettiği Larin, siyah-beyazlı takımla 2020-21 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Sezon içerisinde sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan taraflar yol ayrılığına gitmişti.

Kanadalı forvet Beşiktaş kariyerinde çıktığı 109 maçta 39 gol atıp 9 asist yaparken, 1 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.