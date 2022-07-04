Spor Larinin yeni durağı Club Brugge
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Larin'in yeni durağı Club Brugge

Beşiktaş ile anlaşamayan Larin, Club Brugge ile sözleşme imzaladı

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Haber Merkezi AA
Larinin yeni durağı Club Brugge
Larin, 24 golle Kanada Milli Takımı'nın en skorer futbolcusu unvanını elinde tutuyor.

Belçika Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Club Brugge, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Kanadalı forvet Cyle Larin'i renklerine bağladı.

3 yıllık imza attı

Club Brugge'un yaptığı açıklamaya göre, bedelsiz olarak kadroya katılan 27 yaşındaki Larin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Beşiktaş'ın 2018 yılı ocak ayında MLS liginde Orlando City'den 1.85 milyon euro karşılığında transfer ettiği Larin, siyah-beyazlı takımla 2020-21 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Sezon içerisinde sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan taraflar yol ayrılığına gitmişti.

  • Kanadalı forvet Beşiktaş kariyerinde çıktığı 109 maçta 39 gol atıp 9 asist yaparken, 1 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.

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