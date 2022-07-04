Larin'in yeni durağı Club Brugge

Ekonomi

Bakan Bilgin'den EYT açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin EYT ile ilgili açıklama yaptı. Bilgin, "Devlet elini taşın altına fazlasıyla koydu enflasyona vatandaşını ezdirmedi" ifadelerini kullanırken kamuoyunda 'EYT' olarak bilinen emeklilikte yaşa takılanların durumuyla ilgili 'Türkiye'nin her sorunu çözülmesi gereken dosya olarak önümüzde duruyor. Bu, önümüzdeki dosyalardan, çözülecek şeylerden biri' dedi.