Larin'in yeni durağı Club Brugge

Belçika Ligi'nde son 3 sezonun şampiyonu Club Brugge, Beşiktaş ile sözleşmesi sona eren Kanadalı forvet Cyle Larin'i renklerine bağladı.
3 yıllık imza attı
Club Brugge'un yaptığı açıklamaya göre, bedelsiz olarak kadroya katılan 27 yaşındaki Larin ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Beşiktaş'ın 2018 yılı ocak ayında MLS liginde Orlando City'den 1.85 milyon euro karşılığında transfer ettiği Larin, siyah-beyazlı takımla 2020-21 sezonunda lig şampiyonluğu yaşadı. Sezon içerisinde sözleşme yenileme görüşmelerinden sonuç alamayan taraflar yol ayrılığına gitmişti.
- Kanadalı forvet Beşiktaş kariyerinde çıktığı 109 maçta 39 gol atıp 9 asist yaparken, 1 Süper Lig Şampiyonluğu, 1 Türkiye Kupası ve 1 Süper Kupa Şampiyonluğu yaşadı.
Cyle is a Bruges Boy! 🔵⚫ Welcome to the family, @cylelarin16!
Cyle is a Bruges Boy! 🔵⚫ Welcome to the family, @cylelarin16!— Club Brugge KV (@ClubBrugge) July 4, 2022