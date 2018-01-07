Lig çok çekişmeli geçecek

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sezonun ikinci yarısı için kamp yaptıkları Antalya'da basın toplantısı düzenledi. Sezonun ikinci yarısı için bir değerlendirmede bulunan deneyimli teknik adam, “Şampiyonluk yarışında, matematiksel olarak bakıldığında Başakşehir avantajlı görünüyor ama bu ligde hiçbir şey belli olmaz. İkinci yarı inanılmaz çekişmeli geçecek. Sezon başladığında herkes Galatasaray için çok iddialı konuştu, sonra teknik direktör değişikliğine gittiler. İstikrar yakalayan takım ligi götürebilir. Kapanmayacak puan farkı yok. Bir favori kesinlikle yok” dedi. Çalımbay, Fenerbahçe ile 19. haftada iç sahada yapacakları maça ilişkin olaraksa, "Benim için tüm maçlar çok önemli. Fenerbahçe maçına kadar iki Konyaspor maçını çok iyi şekilde bitirmemiz gerekiyor ki o maça moralli çıkalım. Fenerbahçe ligde rakiplerimizden biri. Kendi sahamızda mutlaka kazanmamız gereken bir maç. Camiamızın böyle maçlara derbi olduğu için farklı baktığını da biliyoruz. Sezonun ilk yarısındaki Galatasaray karşılaşmasında olduğu gibi kazanmak için her şeyi yapacak bir Trabzonspor takımı sahada olacaktır” değerlendirmesinde bulundu.

İKİ OYUNCU ALMAMIZ LAZIM

Devre arasındaki transfer çalışmalarına da değinen Çalımbay, “Devre arasında transfer yapmak için inanılmaz bir para harcamanız gerekiyor. Oynayan oyuncuyu kulüpler çok büyük paralarla veriyorlar. Cenk, Beşiktaş'ın en önemli oyuncularından bir tanesi, Everton almak istedi ve büyük bir para vererek aldı. Rekor bir transfer oldu. Biz 100'e yakın oyuncu izledik. Bir yere kadar geliyor, orada tıkanıyorsunuz. Başkanla her gün İstanbul'da toplantı yaptık, birçok oyuncuyu konuştuk ama maalesef karşımıza aşamayacağımız engeller çıkıyor. Ne olursa olsun ligden önce, hatta kupa maçından önce 2 oyuncu almamız gerekiyor” diye konuştu. Boca Juniors'e giden Mas'ı gönderme taraftarı olmadıklarını belirten deneyimli çalıştırıcı, “Antalyaspor'dan Sakıp'a talip olduk, özellikle Mas olayından sonra. Antalyaspor'u oluşturanlardan biriydim, başarı da gösterdik. Maicon'u da zamanında biz istedik, biz getirdik. Bilmediğimiz yabancı bir oyuncu almaktansa bildiğimiz iyi bir oyuncu olduğuna inandığım Sakıp'ı istedik. Antalyaspor'un rızası olmadan alma şansımız yok. Yöneticilere, 'Bırakırsanız alırız' dedim. Maicon'la ilgili de konuştuk ve kesinlikle vermeyeceklerini söylediler, teşekkür ettik” ifadelerini kullandı.

SOSA VE ESTEBAN CEZA ALACAK

Çalımbay, Jose Sosa ve Esteban Alvarado'nun belirlenen tarihte kampa katılmaması nedeniyle kulüp yönetim kurulunca cezalandırılacağını belirtti. Çalımbay, "Gelmeyen arkadaşlarımızla ilgili gerekli şeyler yapılacak. Esteban ve Sosa gelmedi. Yabancı arkadaşlarımıza diğer arkadaşlarımızdan daha fazla izin verdik. Onlardan sadece Onazi geldi. 'Ben gitmek istiyorum, kupa maçında oynamasam olur mu, annem rahatsız' dedi. Biz de izin verdik. 'Yerli arkadaşların geldiği tarihte, 4'ünde buradayım' dedi ve geldi. Diğer arkadaşlarımızdan hiçbir talep gelmedi. Sosa ve Esteban yönetimimizin vereceği cezaya katlanacak." Çalımbay, cezayla ilgili bir soruya da "Takım ve disiplin açısından çok önemli. Disiplin cezaları belli. Biz bir savaşa gireceğiz, bu işin şakası yok. Herkesin kafa olarak burada olması gerekiyor. Allah korusun çok kötü bir durum olur, ararsınız mazeretinizi söylersiniz. Gelmediğiniz gün, 'uçak şöyle oldu' derseniz olay değişir" cevabını verdi.

Burak Yılmaz'da yırtık!

Süper Lig'de ikinci yarı için hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Trabzonspor'da golcü oyuncu Burak Yılmaz sakatlık geçirdi. Çift kale maçta Abdülkadir Ömür'le girdiği mücadelede yerde kalan ve acı içinde kıvranan Burak'a sağlık ekibi hemen müdahale etti. Milli futbolcunun yaşadığı sakatlığın ardından kulüpten yapılan açıklamada, "Takımımızın Antalya kampında bu sabah yaptığı çalışmada sağ dizinden sakatlanan oyuncumuz Burak Yılmaz'ın çekilen MR'ı sonucunda sağ diz arka dış köşesinde (posterolateral) 1. derece yaralanma tespit edilmiş olup, sağlık ekibimiz tarafından tedavisine başlanmıştır" ifadeleri kullanıldı. Golcü futbolcunun 1-2 hafta arasında sahalardan uzak kalması bekleniyor. Öten yandan İdmana, kampa sonradan gelen yabancı futbolcular Hugo Rodallega, Joao Pereira, Jan Durica, Tomas Hubocan, Juraj Kucka, Matus Bero ve Fabian Castillo da katıldı.

Kamptaki rakipler Luftetari ve Eskişehir

Bordo-mavililer, devre arasını hazırlıklarını sürdürdüğü Antalya’nın Belek ilçesinde Eskişehirspor ve Luftetari lle karşı karşıya gelecek. Programa göre Trabzonspor ilk hazırlık maçına 9 Ocak Salı günü 16.00’da Arnavutluk takımı Luftetari ile karşı karşıya gelecek. Fırtına, ikinci hazırlık maçını ise 11 Ocak Perşembe günü 16.00’da Eskişehirspor ile yapacak. Trabzonspor'un kampı 14 Ocak'ta sona erecek. Bordo-mavililer, kampın bitiminden 2 gün sonra kupa rövanşında Konya ile karşılaşacak.

Bongonda ve Volkan Şen gidebilir

Bordo-mavililerin deneyimli çalıştırıcısı Rıza Çalımbay, Antalya kampına dahil edilmeyen Bongonda ve Volkan Şen'in durumlarına açıklık getirdi. Çalımbay, “Bongondo ve Volkan Şen, benim tasarrufumla, yönetimimize verdiğimiz raporla kampa katılmadı. Biliyorsunuz bir sıkıntı yaşıyorduk oynamayan oyuncularla ilgili; oynamayan oyuncular maalesef rahatsız oluyorlardı. O iki arkadaşımıza istediğimiz şekilde şans veremiyorduk. Ben de yönetime 'Oynayabilecekleri yere gidebilirler' yönünde görüş belirttim, başkan da onay verdi" ifadelerini kullandı.

Yusuf ve Abdulkadir Burak'a emanet

Takımın genç oyuncuları Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'le tecrübeli futbolcu Burak Yılmaz'ın yakından ilgilendiğini aktaran Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, “İki arkadaşımız da bizim için çok önemli. Maçlara çıkarken Burak'a, 'Yusuf sende, kontrol sende' diyorum. Burak eski Burak değil, liderlik özelliğini kazanmış, futbolunu iyice geliştirmiş. Ayrı bir yabancı antrenörü var, kendini hep hazır ve zinde tutuyor. Genç arkadaşlarına da örnek oluyor. Bunu daha da iyi bir duruma getirmemiz gerekiyor” dedi.

Kontrat süresi hikaye

Trabzonspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, sözleşmesinin uzatılmasıyla bir konunun gündemde olup olmadığıyla ilgili olarak, “Ben onun üzerinde hiç durmuyorum. İstediğimiz zaman kontrat yapabiliriz, önemli olan burada başarıyı yakalamak. Buraya gelirken yönetim 2 yıllık kontrat istedi, ben istemedim. Benim için hiçbir sorun yok. Tek önemli olan şey ikinci yarı oynayacağımız kritik maçlar. 5 yıllık imza atsan ne olacak, ikinci yarı ummadığın şeyler olduğunda kalabileceğini mi zannediyorsun. Kontratın süresi hikayedir. 3-5 yıllık kontrata Türkiye'de inanmıyorum. Onun arkasında duracak yönetici, başkan az. Bir yere ömürlük imza atarım, o da milli takım" ifadelerini kullandı.