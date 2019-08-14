İstanbul'da Süper Kupa heyecanı

44. UEFA Süper Kupa, İngiltere’nin Liverpool ve Chelsea takımları arasında bugün İstanbul’da yapılacak maçla sahibini bulacak. Geçen sezon Avrupa’nın kulüpler bazında iki büyük kupasını kazanan takımlarını karşı karşıya getiren UEFA Süper Kupa maçına, Beşiktaş’ın stadı Vodafone Park ev sahipliği yapacak. Ancak stadın ismi sponsor olduğu için UEFA kararıyla bu finalde Beşiktaş Park olarak anılacak.

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi kupasını müzesine götüren Chelsea, UEFA Süper Kupa’yı kazanmak için mücadele edecek. Saat 22.00’de başlayacak karşılaşmayı, Fransız kadın hakem Stephanie Frappart yönetecek. Müsabaka beIN SPORTS Haber’den naklen yayınlanacak.

Liverpool 4, Chelsea 2. kez istiyor

Hangi takım kazanırsa kazansın UEFA Süper Kupası, 2005’ten bu yana ilk kez İngiltere’ye gidecek. İstanbul’a UEFA Şampiyonlar Ligi kupasının son sahibi olarak gelen Liverpool, 6. kez Süper Kupa maçında mücadele edecek. Kupayı müzesine götüren son İngiliz kulübü olan Liverpool, 1977, 2001, 2005’te kazanan, 1978 ve 1984’te de kaybeden taraftı.

UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea ise Süper Kupa maçına 4. kez çıkacak. Tek şampiyonluğunu 1998’de alan Chelsea, 2012 ve 2013’te sahadan mağlup ayrıldı. İki takım tamamı Şampiyonlar Ligi’nde olmak üzere daha önce 10 kez karşılaştı. 3’ünü Chelsea, 2’sini Liverpool kazanırken, 5 maç berabere bitti. İki kulüp bugüne kadar 182 maç oynarken, 78, Chelsea 63 kez galip geldi, 41 maç berabere sona erdi.

1,9 milyar euroluk maç

UEFA Süper Kupa maçında bugün İstanbul’da karşılaşacak İngiliz takımları Liverpool ve Chelsea’nin toplam futbolcu değeri 1,91 milyar euroyu buluyor. Alman internet sitesi Transfermarkt’ın verilerine göre, geçen sezon Şampiyonlar Ligi’nde zirveye çıkan Liverpool’un kadrosundaki futbolcuların tahmini piyasa değeri 1,08 milyar euro, Avrupa Ligi’nde zafere ulaşan Chelsea’nin ise 835,75 milyon euro oldu. Liverpool’un Mısırlı yıldızı Muhammed Salah 150 milyon euro ve Chelsea’nin, Fransız orta saha oyuncusu N’Golo Kante de 100 milyon euro bonservis bedelleriyle takımlarının en pahalı futbolcuları olarak öne çıkıyor.

İlk kez kadın hakem yönetecek

Süper Kupa’nın Fransız kadın hakem Stephanie Frappart tarafından yönetileceği UEFA tarafından geçtiğimiz hafta açıklanmıştı. 35 yaşındaki hakem bu atama ile birlikte UEFA’nın erkekler kategorisinde düzenlediği bir final organizasyonunda görev yapacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçecek.

Frappart’ın yardımcılığını vatandaşı Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti’nden Michelle O’Neal’ın yapacağı belirtilirken Cüneyt Çakır ise karşılaşmada 4’üncü hakem olarak görev yapacak.

UEFA Süper Kupa hakem dörtlüsü pic.twitter.com/cjCtFCU83b — Yeni Şafak Spor (@yenisafakspor) 13 Ağustos 2019





Ancelotti ve Guardiola zirvede

UEFA Süper Kupa’yı en çok kazanan teknik direktörler listesinde İtalyan Carlo Ancelotti ile İspanyol Pep Guardiola zirvede yer alıyor. Ancelotti, Milan ile 2003 ve 2007, Real Madrid ile 2014 yılında şampiyonluk yaşadı. Guardiola ise Barcelona’nın başında 2009 ve 2011, Bayern Münih ile de 2013 yıllarında mutlu sona ulaştı.

UEFA Süper Kupa tarihinde Carlo Ancelotti, Josep Guardiola, Diego Simeone, Luis Enrique ve Zinedine Zidane, hem futbolcu hem de teknik direktör olarak kazanan tarafta yer aldılar.

24 ayrı takımın müzesine gitti

Kupayı geçmişte 12 ülkeden, 24 farklı takım kazandı. İtalya’nın Milan ve İspanya’nın Barcelona takımları kupayı 5’er kazanarak en çok müzesine getiren ekipler oldu.

İspanyol ekibi Real Madrid 4, İngiltere’den Liverpool ile İspanya’dan Atletico Madrid ise 3’er kez mutlu sona ulaştı. UEFA Süper Kupa’yı ayrıca Ajax, Anderlecht, Juventus ve Valencia 2’şer, Aberdeen, Aston Villa, Chelsea, Dinamo Kiev, Galatasaray, Lazio, Manchester United, Mechelen, Nottingham Forest, Parma, Porto, Steaua Bükreş, Sevilla, Zenit ve Bayern Münih de birer kez sahip oldu.

En erken gol Diego Costa'dan

UEFA Süper Kupa’da geçen yıl Real Madrid ağlarını 50. saniyede sarsan Atletico Madridli Diego Costa, en erken golü atan futbolcu oldu. 2012 yılında Radamel Falcao, 1977 yılında da Terry McDermott “hat-trick” yapmıştı. Barcelona ile Sevilla arasında 2015 yılında oynanan ve 5-4 Kalatan ekibininin kazandığı maç, organizasyonun en gollü mücadelesi olurken, en farklı galibiyetleri ise 2006 yılında Barcelona’yı 3-0 yenen Sevilla ile 2012 yılında Chelsea’yi 4-1 mağlup eden Atletico Madrid elde etti.







