Spor Liverpoolun Kamerunlu savunmacısı Matip sezonu kapattı
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Liverpool'un Kamerunlu savunmacısı Matip sezonu kapattı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un savunma oyuncusu Joel Matip, ayak bileğindeki sakatlık nedeniyle sezonu kapattı. İngiliz ekibinde, savunmaya takviye olarak milli oyuncumuz Ozan Kabak transfer edildi.

Haber Merkezi AA
Joel Matip'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.
Joel Matip'in sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor.

Liverpool Teknik Direktörü Jürgen Klopp, kulübün internet sitesinde yer alan açıklamasında, ligdeki Tottenham maçında sakatlanan Matip'in sezonun geri kalanında forma giyemeyeceğini belirtti.

29 yaşındaki Kamerunlu futbolcu, bu sezon 12 maçta forma giydi ve 1 gol attı.

  • Virgil van Dijk ve Joe Gomez'in de sakat olması nedeniyle savunma bölgesinde sıkıntı yaşayan Liverpool, ara transfer döneminde Ben Davies ve Ozan Kabak'ı kadrosuna kattı.

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