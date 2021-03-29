Luka Modric'ten yıllar sonra gelen itiraf: Kariyerimin en zor anı Türkiye maçıydı

Luka Modric, Hırvatistan futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Luka Modric, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonu için henüz karar vermediğini belirtirken futbol hayatının en kötü anıyla ilgili de konuştu.

Türkiye ile 2008 yılında oynanan Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını unutamadığını belirten Modric, "Kariyerimdeki en zorlu an, 2008'de Türkiye'ye karşı oynadığımız maçtı. O yenilgi bizi çok etkiledi, kabul etmesi çok zordu. Sonrasında ne yaparsak yapalım, o mağlubiyetin acısını hiç unutmadık" diye konuştu.