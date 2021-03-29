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Luka Modric'ten yıllar sonra gelen itiraf: Kariyerimin en zor anı Türkiye maçıydı

Hırvatistan'ın Milli Takım Kaptanı Luka Modric, kariyeriyle ilgili dikkat çekici açıklamalarda bulundu. Sezon sonunda Real Madrid ile sözleşmesi bitecek olan ve takımdan ayrılması beklenen tecrübeli oyuncu futbol hayatının en kötü anını anlattı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Luka Modricten yıllar sonra gelen itiraf: Kariyerimin en zor anı Türkiye maçıydı
Luka Modric, Hırvatistan futbol tarihinin en iyi futbolcularından biri olarak kabul ediliyor.

Hırvatistan'ın yıldız futbolcusu Luka Modric, çarpıcı açıklamalarda bulundu. 35 yaşındaki orta saha oyuncusu, sezon sonu için henüz karar vermediğini belirtirken futbol hayatının en kötü anıyla ilgili de konuştu.

Türkiye ile 2008 yılında oynanan Avrupa Şampiyonası çeyrek final maçını unutamadığını belirten Modric, "Kariyerimdeki en zorlu an, 2008'de Türkiye'ye karşı oynadığımız maçtı. O yenilgi bizi çok etkiledi, kabul etmesi çok zordu. Sonrasında ne yaparsak yapalım, o mağlubiyetin acısını hiç unutmadık" diye konuştu.

  • EURO 2008'deki Hırvatistan-Türkiye maçının normal süresi 0-0 sona ermiş ve maç uzatmalara gitmişti. Uzatma bölümlerinin son dakikalarında öne geçen Hırvatistan, mücadelenin son saniyesinde Semih Şentürk'ün golüne engel olamamıştı. Penaltı atışlarında başarısız olan Hırvatistan, Türkiye'ye karşı dramatik bir şekilde turnuvaya veda etmek zorunda kalmıştı.
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