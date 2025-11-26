Yeni Şafak
Manisa FK ilklerin peşinde: Pendikspor karşısında hedef 2'de 2

14:2126/11/2025, Çarşamba
DHA
Manisa FK
Manisa FK

Trendyol 1. Lig'de geride bıraktığımız hafta Adana Demirspor'u 5-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Pendikspor deplasmanında ilkleri başarmak için sahaya çıkacak.

1'inci Lig'de geçen hafta evinde Adana Demirspor'u 5-0 yenerek çıkışa geçen Manisa Futbol Kulübü, bu hafta Pendikspor deplasmanında ilkleri başarmak için sahaya çıkacak.


Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı ile yeni bir sayfa açan siyah-beyazlılar kazandığı takdirde bu sezon hem ilk kez 2'de 2 yapacak hem de rakibini ilk defa deplasmanda yenmiş olacak.


Pendikspor'la İstanbul'da 5 müsabakaya çıkan siyah-beyazlılar bu karşılaşmaların 3'ünü kaybederken, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı. Çıkışlarını sürdürmek istediklerini belirten Mustafa Dalcı, "Rakibimiz liderlik koltuğunda oturuyor. Çok zorlu bir maça çıkacağız. Ancak takımıma sonuna kadar inanıyorum" dedi.






