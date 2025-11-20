1. Lig’de düşme hattı erken finali: Manisa FK kritik deplasmanda

TFF 1. Lig, millî takımlara verilen aranın ardından yeniden start alıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren 14. haftanın açılış mücadelesinde, küme düşme hattında zor günler geçiren iki ekip, Manisa Futbol Kulübü ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda yarın akşam saat 20.00’de başlayacak bu karşılaşma, her iki takım için de ligde kalma umutlarını tazelemek adına büyük önem taşıyor. Manisa FK, 10 puanla 18. sırada yer alırken, eksi 17 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.