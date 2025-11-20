1. Lig’de düşme hattı erken finali: Manisa FK kritik deplasmanda

Milli aranın sona ermesiyle birlikte TFF 1. Lig’de heyecan, küme düşme hattını yakından ilgilendiren kritik bir mücadele ile yeniden başlıyor. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda saat 20.00’de başlayacak olan 14. hafta açılış maçında, ev sahibi Manisa Futbol Kulübü ile ligin son sırasındaki Adana Demirspor karşı karşıya gelecek. Yeni teknik direktörü Mustafa Dalcı yönetiminde ilk sınavını verecek olan Manisa ekibi, alt sıralardan kurtulma yolunda mutlak galibiyet hedefiyle sahaya çıkıyor.
TFF 1. Lig, millî takımlara verilen aranın ardından yeniden start alıyor. Ligin alt sıralarını yakından ilgilendiren 14. haftanın açılış mücadelesinde, küme düşme hattında zor günler geçiren iki ekip, Manisa Futbol Kulübü ile Adana Demirspor kozlarını paylaşacak. Manisa 19 Mayıs Stadı’nda yarın akşam saat 20.00’de başlayacak bu karşılaşma, her iki takım için de ligde kalma umutlarını tazelemek adına büyük önem taşıyor. Manisa FK, 10 puanla 18. sırada yer alırken, eksi 17 puanla son sırada bulunan Adana Demirspor ise zorlu deplasmandan puanla dönmenin hesaplarını yapıyor.
Alınan üst üste kötü sonuçların ardından teknik direktör Taner Taşkın ile yollarını ayıran Manisa Futbol Kulübü’nde göreve getirilen deneyimli teknik adam Mustafa Dalcı, yeni takımıyla ilk resmi müsabakasına Adana Demirspor karşısında çıkacak. Yeni bir teknik direktör değişikliğiyle takımda oluşan moral ve motivasyon rüzgarını sahaya yansıtmayı hedefleyen ev sahibi ekip, bu kritik maç öncesinde önemli bir eksikle de mücadele edecek. Sarı kart cezası nedeniyle orta saha oyuncusu Birama Toure, takımını yalnız bırakmak zorunda kalacak. Taraftarlar ve yönetim, Manisa ekibinin yeni hocası yönetiminde alt sıralardan kurtulma hamlesini başlatmasını bekliyor.