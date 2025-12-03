Manisa FK Vanspor'a hazırlanıyor

Trendyol 1. Lig'in 16. haftasında İmaj Altyapı Vanspor'u konuk edecek Manisa FK, hazırlıklarına devam etti.
Manisa FK, İmaj Altyapı Vanspor maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Kulübün açıklamasına göre teknik direktör Mustafa Dalcı yönetiminde Fikri Bayrıl Tesisleri'ndeki antrenman, ısınma hareketleriyle başladı.
Siyah-beyazlı ekip, idmanı taktik çalışmayla tamamladı.
Manisa FK, karşılaşmanın hazırlıklarını yarın da sürdürecek.
Manisa FK ile İmaj Altyapı Vanspor, 7 Aralık Pazar günü saat 16.00'da Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşılaşacak.