​Mbappe ve Deschamps'ın soyunma odası konuşmaları ortaya çıktı

2022 Dünya Kupası Katar'da düzenlendi ve finalde Arjantin ile Fransa karşı karşıya gelmişti. Penaltılara giden mücadeleyi Arjantin toplamda 7-5 kazanmış ve dünya şampiyonu olmuştu. Bu mücadelenin devre arasına da Fransa 2-0 geride girmişti.
Mbappe ve Deschamps'ın Dünya Kupası finalinde soyunma odasında yaptığı konuşmalar
Dünya Kupası final maçının devre arasında teknik direktör Didier Deschamps, Kylian Mbappe ve Steve Mandanda'nın takıma yaptıkları konuşma ortaya çıktı. Oldukça gergin geçen konuşmada Mbappe'nin, "Salakça oynamalarına izin veriyoruz" dediği duyuldu.
"Salakça oynuyorlar"
- Kylian Mbappe'nin Arjantin maçının devre arasında yaptığı konuşma şu şekilde:
- "Bu bir Dünya Kupası finali. Bir ömür boyu sürecek bir maç. Böyle oynarsak asla kazanamayız ve daha da kötüsü şimdi sahaya geri döneceğiz. Ya salakça oynamalarına izin vereceğiz ya da sahaya çıkıp onlara mücadelemizle cevap vereceğiz. Başka bir şey yapmayacağız çocuklar onlara cevap vereceğiz ama mücadele ederek. Bu bir Dünya Kupası finali. İki gol attılar, gerideyiz. Gerideyiz ama geri gelebiliriz. Beyler dört yılda bir bunu yaşıyoruz."
"Bu şekilde oynarsak mümkün değil"
- Yedek kaleci Steve Mandanda ise şunları söyledi:
- "Şimdi 2-0 gerideyiz arkadaşlar. Bunu hepimiz yaptık beyler. İkinci yarıda oyunu tersine çevirmemiz mümkün ama sahaya farklı ruh hali ile çıkmalısınız beyler. Bu şekilde oynayarak mümkün değil beyler. Kahretsin."
"Onlar final gibi oynuyor"
- Fransa Milli Takım Teknik Direktörü Didier Deschamps'ın konuşması şu şekilde:
- "Arkadaşlar, size üzülmeden söyleyeceğim. Aradaki farkı biliyor musunuz? Onlar bir Dünya Kupası oynuyorlar tam tersi biz ise oynamıyoruz." dedi.