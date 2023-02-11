Merih Demiral paylaştı: Benzema da katıldı

|
Karim Benzema
Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırada Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır. Hakan Çalhanoğlu’na çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.
Cristiano Ronaldo
Lionel Messi
Kylian Mbappe
Neymar
Erling Haaland
Kevin de Bruyne
Karim Benzema
Harry Kane
Eden Hazard
Leonardo Bonucci
Paulo Dybala
Antoine Griezmann
Alvaro Morata