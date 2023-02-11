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Spor

Merih Demiral paylaştı: Benzema da katıldı

Milli futbolcu Merih Demiral'ın depremzedeler için düzenlediği yardım kampanyasına Real Madrid'in yıldız futbolcularından Karim Benzema da katıldı.

22:00 . 11/02/2023 Cumartesi
Diğer
Karim Benzema

Karim Benzema

Merih Demiral, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Sırada Benzema var. Karim Benzema'nın maçta giyip imzaladığı formasını açık artırmayla satıyoruz! Satıştan elde edilecek gelir deprem bölgesinde kullanılmak üzere Ahbap Derneği'ne bağışlanacaktır. Hakan Çalhanoğlu’na çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral'ın depremzedeler için başlattığı bağış kampanyasına şu ana dek destek olan futbolcular şu şekilde:

Cristiano Ronaldo

Lionel Messi

Kylian Mbappe

Neymar

Erling Haaland

Kevin de Bruyne

Karim Benzema

Harry Kane

Eden Hazard

Leonardo Bonucci

Paulo Dybala

Antoine Griezmann

Alvaro Morata



#Karim Benzema
#Merih Demiral
#deprem
#yardım
20 dakika önce
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Merih Demiral paylaştı: Benzema da katıldı
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