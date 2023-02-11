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Spor

Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile olabilmek için başvuru yaptı

Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile olabilmek için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuru yaptı.

20:09 . 11/02/2023 Cumartesi
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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre

Gökhan Töre ve eşi Buket Töre

Türkiye iki büyük deprem felaketinin yaralarını sarmaya çalışıyor. İlki 7,7 ikincisi 7,6 büyüklüğündeki deprem; Kahramanmaraş, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya ve Hatay'da büyük yıkıma yol açtı. Arama kurtarma çalışmalarının 6. gününde can kaybı 22 bin 327'ye yükseldi.

Deprem nedeniyle birçok bebek ve çocuk ebeveynsiz kaldı. Adana Demirspor forması giyen Gökhan Töre ve eşi Buket Töre harekete geçti. Töre çifti sosyal medyadan duyurdukları haberle koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmet Bakanlığı'na başvuru yaptı.

Buket Töre sosyal medyadan paylaştı

Buket Töre'nin açıklamalarında, "Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileye depremler sonrası 95 binden fazla aile, son 2 günde, depremzede çocuklara koruyucu aile olmak için Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na başvuruda bulunulmuş. Biz nasıl güzel bir ülkeyiz... Eşim Gökhan Töre ile birlikte başvurumuzu yaptık. Biz birlikte güçlüyüz. O güzel yavruyu yuvamıza dört gözle bekliyoruz" ifadeleri yer aldı.



#Gökhan Töre
#Buket Töre
#deprem
#yardım
38 dakika önce
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Gökhan Töre ve eşi Buket Töre koruyucu aile olabilmek için başvuru yaptı
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