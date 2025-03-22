Merkezefendi Bursaspor'a hazır

"Geçtiğimiz hafta skora bakarsak maçı kazandık ama oyun bakımından ise son iki haftadaki oyunumuzdan uzak bir performans sergiledik. Bu durum beni rahatsız etti ve memnun olmadığım oyun hataları var. Ligde kalmak istiyorsak bu hataları acilen düzelmek gerekiyor. Sorunlarımızı gidererek hep hazır olmak zorundayız. İnşallah bu ligde kalmaya devam edeceğiz."​​